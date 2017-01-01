İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), web sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda İstanbul'da 22 Mayıs Pazartesi (bugün) yapılacak olan planlı su kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte tüm detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ'nin yayınlamış olduğu planlı su kesintilerine göre yapılacak su kesintileri şu şekilde olacak;

Arıza Kesinti İlçe : ARNAVUTKÖY Etkilenen Mahalleler : ÖMERLİ MAH,YASSIÖREN MAH,YEŞİLBAYIR MAH,HASTANE MAH,DURSUNKÖY MAH,DELİKLİKAYA MAH,HADIMKÖY MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 08:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ARNAVUTKÖY Etkilenen Mahalleler : MFEVZİ ÇAKMAK MAH,TAŞOLUK MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 10:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : AVCILAR Etkilenen Mahalleler : TAHTAKALE MAH,ÜNİVERSİTE MAH,CİHANGİR MAH,MUSTAFA KEMALPAŞA MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 05:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BAŞAKŞEHİR Etkilenen Mahalleler : ŞAHİNTEPE MAH,GÜVERCİNTEPE MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 05:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BEYOĞLU Etkilenen Mahalleler : KALYONCU KULLUĞU MAH,KAMER HATUN MAH,ŞEHİT MUHTAR MAH,BOSTAN MAH,BÜLBÜL MAH,CUKUR MAH Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ESENLER Etkilenen Mahalleler : DAVUTPAŞA MAH Açıklama : MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 09:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ESENYURT Etkilenen Mahalleler : TALATPAŞA MAH,SAADETDERE MAH,PINAR MAH,İNÖNÜ MAH,İNCİRTEPE MAH,ÖRNEK MAH,FATİH MAH,ARDIÇLI MAH,GÜZELYURT MAH,NAMIK KEMAL MAH,MEHTER CEŞME MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 05:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ESENYURT Etkilenen Mahalleler : ESENKENT MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 08:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : FATİH Etkilenen Mahalleler : SEYYİD ÖMER MAH,MEVLANAKAPI MAH Açıklama : VANA CALISMASI Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 09:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : KARTAL Etkilenen Mahalleler : SOĞANLIK YENİ MAH,ORTA MAH Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 09:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : KAĞITHANE Etkilenen Mahalleler : SEYRANTEPE MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 10:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : MALTEPE Etkilenen Mahalleler : FINDIKLI MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : MALTEPE Etkilenen Mahalleler : GÜLSUYU MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 10:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SULTANBEYLİ Etkilenen Mahalleler : HAMİDİYE MAH,HASANPAŞA MAH,MEHMET AKİF MAH,ABDURRAHMAN GAZİ MAH,AKŞEMSETTİN MAH,FATİH MAH Açıklama : 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 10:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SULTANGAZİ Etkilenen Mahalleler : 75YIL MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 09:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SİLİVRİ Etkilenen Mahalleler : SEMİZKUMLAR MAH,MİMAR SİNAN SİLİVRİ MAH Açıklama : BORU PATLAĞI Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 10:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.