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İstanbul'da sular saat kaçta gelecek
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İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İSKİ, web sitesi üzerinden İstanbul'da 22 Mayıs Pazartesi (bugün) yapılacak olan planlı su kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:13:10 Güncelleme: 11:15:52

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), web sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda İstanbul'da 22 Mayıs Pazartesi (bugün) yapılacak olan planlı su kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte tüm detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ'nin yayınlamış olduğu planlı su kesintilerine göre yapılacak su kesintileri şu şekilde olacak;

Arıza Kesinti
İlçe : ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : ÖMERLİ MAH,YASSIÖREN MAH,YEŞİLBAYIR MAH,HASTANE MAH,DURSUNKÖY MAH,DELİKLİKAYA MAH,HADIMKÖY MAH
Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 08:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : MFEVZİ ÇAKMAK MAH,TAŞOLUK MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : AVCILAR
Etkilenen Mahalleler : TAHTAKALE MAH,ÜNİVERSİTE MAH,CİHANGİR MAH,MUSTAFA KEMALPAŞA MAH
Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 05:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : ŞAHİNTEPE MAH,GÜVERCİNTEPE MAH
Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 05:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler : KALYONCU KULLUĞU MAH,KAMER HATUN MAH,ŞEHİT MUHTAR MAH,BOSTAN MAH,BÜLBÜL MAH,CUKUR MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ESENLER
Etkilenen Mahalleler : DAVUTPAŞA MAH
Açıklama : MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : TALATPAŞA MAH,SAADETDERE MAH,PINAR MAH,İNÖNÜ MAH,İNCİRTEPE MAH,ÖRNEK MAH,FATİH MAH,ARDIÇLI MAH,GÜZELYURT MAH,NAMIK KEMAL MAH,MEHTER CEŞME MAH
Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 05:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : ESENKENT MAH
Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 08:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : SEYYİD ÖMER MAH,MEVLANAKAPI MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : KARTAL
Etkilenen Mahalleler : SOĞANLIK YENİ MAH,ORTA MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 09:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : KAĞITHANE
Etkilenen Mahalleler : SEYRANTEPE MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : FINDIKLI MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : GÜLSUYU MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 10:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : HAMİDİYE MAH,HASANPAŞA MAH,MEHMET AKİF MAH,ABDURRAHMAN GAZİ MAH,AKŞEMSETTİN MAH,FATİH MAH
Açıklama : 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler : 75YIL MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 09:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : SEMİZKUMLAR MAH,MİMAR SİNAN SİLİVRİ MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 22.5.2017 - 10:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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