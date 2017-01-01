İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), web sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda İstanbul'da 22 Mayıs Pazartesi (bugün) yapılacak olan planlı su kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte tüm detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
İSKİ'nin yayınlamış olduğu planlı su kesintilerine göre yapılacak su kesintileri şu şekilde olacak;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ARNAVUTKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÖMERLİ MAH,YASSIÖREN MAH,YEŞİLBAYIR MAH,HASTANE MAH,DURSUNKÖY MAH,DELİKLİKAYA MAH,HADIMKÖY MAH
|Açıklama
|:
|ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 08:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ARNAVUTKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MFEVZİ ÇAKMAK MAH,TAŞOLUK MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 10:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|AVCILAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TAHTAKALE MAH,ÜNİVERSİTE MAH,CİHANGİR MAH,MUSTAFA KEMALPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 05:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAŞAKŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ŞAHİNTEPE MAH,GÜVERCİNTEPE MAH
|Açıklama
|:
|ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 05:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYOĞLU
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KALYONCU KULLUĞU MAH,KAMER HATUN MAH,ŞEHİT MUHTAR MAH,BOSTAN MAH,BÜLBÜL MAH,CUKUR MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 09:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|DAVUTPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 09:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TALATPAŞA MAH,SAADETDERE MAH,PINAR MAH,İNÖNÜ MAH,İNCİRTEPE MAH,ÖRNEK MAH,FATİH MAH,ARDIÇLI MAH,GÜZELYURT MAH,NAMIK KEMAL MAH,MEHTER CEŞME MAH
|Açıklama
|:
|ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 05:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ESENKENT MAH
|Açıklama
|:
|ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 08:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SEYYİD ÖMER MAH,MEVLANAKAPI MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 09:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KARTAL
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SOĞANLIK YENİ MAH,ORTA MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 09:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KAĞITHANE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SEYRANTEPE MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 10:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|FINDIKLI MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 10:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|GÜLSUYU MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 10:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANBEYLİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|HAMİDİYE MAH,HASANPAŞA MAH,MEHMET AKİF MAH,ABDURRAHMAN GAZİ MAH,AKŞEMSETTİN MAH,FATİH MAH
|Açıklama
|:
|800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 10:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANGAZİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|75YIL MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 09:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SİLİVRİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SEMİZKUMLAR MAH,MİMAR SİNAN SİLİVRİ MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|22.5.2017 - 10:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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