İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, internet sitesi üzerinden bugün İstanbul ili içerisinde yapılacak olan planlı su kesintileri programını paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin paylaştığı planlı su kesintileri listesi...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA, NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin paylaşmış olduğu planlı su kesintileri programına göre İstanbul'da uygulanacak olan su kesintileri şu şekilde olacak;

Arıza Kesinti İlçe : B.ÇEKMECE Etkilenen Mahalleler : KAMİLOBA MAH,KUMBURGAZ MAH,BAHÇELİEVLER MAH,CELALİYE MAH Açıklama : 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : FATİH Etkilenen Mahalleler : ZEYREK MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 11:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : FATİH Etkilenen Mahalleler : İSKENDERPAŞA MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 11:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.PAŞA Etkilenen Mahalleler : YENİDOĞAN MAH,MERKEZ MAH,KARLITEPE MAH Açıklama : BORU PATLAĞI Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.ÇEKMECE Etkilenen Mahalleler : FATİH MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 10:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : KARTAL Etkilenen Mahalleler : GÜMÜŞPINAR MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 10:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : PENDİK Etkilenen Mahalleler : VELİBABA MAH,ÇINARDERE MAH,ORTA MAH,DUMLUPINAR MAH,FEVZİÇAKMAK MAH Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 11:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SİLİVRİ Etkilenen Mahalleler : PİRİ MEHMET PAŞA MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 10:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ZEYTİNBURNU Etkilenen Mahalleler : SEYİT NİZAM MAH Açıklama : BORU PATLAĞI Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 10:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ÇATALCA Etkilenen Mahalleler : KARACAKÖY MERKEZ MAH Açıklama : ŞEBEKE HATTI DEZENFEKTE EDİLMESİ Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 08:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ÜMRANİYE Etkilenen Mahalleler : TATLISU MAH,MEHMET AKİF MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 11:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.