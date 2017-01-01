İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, internet sitesi üzerinden bugün İstanbul ili içerisinde yapılacak olan planlı su kesintileri programını paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin paylaştığı planlı su kesintileri listesi...
İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA, NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ'nin paylaşmış olduğu planlı su kesintileri programına göre İstanbul'da uygulanacak olan su kesintileri şu şekilde olacak;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KAMİLOBA MAH,KUMBURGAZ MAH,BAHÇELİEVLER MAH,CELALİYE MAH
|Açıklama
|:
|200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|23.5.2017 - 10:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ZEYREK MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|23.5.2017 - 11:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İSKENDERPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|23.5.2017 - 11:31
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.PAŞA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YENİDOĞAN MAH,MERKEZ MAH,KARLITEPE MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|23.5.2017 - 10:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|FATİH MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|23.5.2017 - 10:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KARTAL
|Etkilenen Mahalleler
|:
|GÜMÜŞPINAR MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|23.5.2017 - 10:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|PENDİK
|Etkilenen Mahalleler
|:
|VELİBABA MAH,ÇINARDERE MAH,ORTA MAH,DUMLUPINAR MAH,FEVZİÇAKMAK MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|23.5.2017 - 11:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SİLİVRİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|PİRİ MEHMET PAŞA MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|23.5.2017 - 10:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ZEYTİNBURNU
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SEYİT NİZAM MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|23.5.2017 - 10:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÇATALCA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KARACAKÖY MERKEZ MAH
|Açıklama
|:
|ŞEBEKE HATTI DEZENFEKTE EDİLMESİ
|Başlama Tarihi
|:
|23.5.2017 - 08:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜMRANİYE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TATLISU MAH,MEHMET AKİF MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|23.5.2017 - 11:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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