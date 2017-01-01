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İstanbul'da sular saat kaçta, ne zaman gelecek?

İSKİ, İstanbul ili içerisinde yapılacak olan planlı su kesintileri programını paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? Sular ne zaman gelecek?

23 Mayıs 2017 Salı, 11:37:22 Güncelleme: 11:38:44

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, internet sitesi üzerinden bugün İstanbul ili içerisinde yapılacak olan planlı su kesintileri programını paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin paylaştığı planlı su kesintileri listesi...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA, NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin paylaşmış olduğu planlı su kesintileri programına göre İstanbul'da uygulanacak olan su kesintileri şu şekilde olacak;

Arıza Kesinti
İlçe : B.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : KAMİLOBA MAH,KUMBURGAZ MAH,BAHÇELİEVLER MAH,CELALİYE MAH
Açıklama : 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : ZEYREK MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 11:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : İSKENDERPAŞA MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.PAŞA
Etkilenen Mahalleler : YENİDOĞAN MAH,MERKEZ MAH,KARLITEPE MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : K.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : FATİH MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 10:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : KARTAL
Etkilenen Mahalleler : GÜMÜŞPINAR MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : PENDİK
Etkilenen Mahalleler : VELİBABA MAH,ÇINARDERE MAH,ORTA MAH,DUMLUPINAR MAH,FEVZİÇAKMAK MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 11:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : PİRİ MEHMET PAŞA MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 10:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ZEYTİNBURNU
Etkilenen Mahalleler : SEYİT NİZAM MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 10:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ÇATALCA
Etkilenen Mahalleler : KARACAKÖY MERKEZ MAH
Açıklama : ŞEBEKE HATTI DEZENFEKTE EDİLMESİ
Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 08:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : TATLISU MAH,MEHMET AKİF MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 23.5.2017 - 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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