Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (24 Mayıs 2017)

Bugün ve yarın öğlene kadar Ay, Boğa burcunda dolaşıyor. Üşütme, nezle, öksürük, larenjit, salgıbezi şişmesi, boyun tutulması ve incinmeleri yaşayabiliriz. Bahçe ve tarım işleriyle uğraşmamız yerinde olacak. Kök bitkiler ekmek, yeni toprak eklemek ve saksı değişimi için uygun zamanlar. Doğayla iç içe olmayı tercih edebiliriz. Ailemizle bizi rahatlatacak ortamlarda bulunmak, hobilerle ilgilenmek, bütçe planlamaları yapmak için harekete geçebiliriz. İnatçılığa dikkat!

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hayata bakış açınız biraz sahiplenici olacak. Değerlerinizin üzerine düşecek ve onlara zarar gelmemesi için elinizden geleni yapacaksınız. Yakın çevrenizdeki planlara göre harekete geçin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınız istediğiniz gibi akacak. Bu aralar neşelisiniz ama daha fazla sosyal olmaya zaman harcamalısınız. Sadece maddi konuları düşünmeniz çevrenizdekilerin sizi anlamasını zorlaştırıyor.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olayları kafanızda büyütmeye meyillisiniz. Duygularınızı sadece ev ortamınızda veya sevdiğiniz insana karşı gösteriyor olacaksınız. Bugün, değişik fikirler size fazlasıyla heyecan verebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızın istekleriniz konusunda size yardım edebileceğini görüyorsunuz. İstemekten korkmayın ve planlarınıza sevdiklerinizi de dahil edin. O zaman daha rahat harekete geçeceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnatçısınız ve konulara iyi hazırlandığınız halde hayata karşı duyduğunuz güvensizlik zaman zaman sizi aşağı çekiyor. Bugün göz önünde olacağınız işlerinizde kendinizi daha etkili hissedebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayata umutla ve istekle bakacaksınız. Üzerinizdeki umutsuzluk dalgaları yerini iyi ilişkilere ve yaşanacak güzel olaylara bırakacak. Bugün, kariyeriniz adına çok sevindirici fırsatlar sizi bekliyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa harcamalar ve karar verilmiş alışverişlerinizle vaktinizi geçirebilirsiniz. Kaybettiğiniz bir eşya için harekete geçecek ve büyük ihtimalle bulacaksınız. Gezmek isteğiniz yüksek olacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizden özel hayatınızla ilgili konularda harekete geçmek için destek alacaksınız. İnsanların gözü bu dönem sizin üzerinizde. Özel hayatınızda sahiplenici ve kıskanç tavırlar öne çıkabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ortamınızda rahat harekete geçeceğiniz ve isteklerinizi dile getireceğiniz bir gün olacak. Enerjiniz kontrollü ama özel hayatınızda çenenizi tutamıyorsunuz. Biraz temkinli adım atmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tutkulu bir âşıksınız. Bugün, sevdiğiniz insanla inatlaşma etkilerine açıksınız. Yine de duygularınızı harekete geçiren güzel bir gün yaşayabilirsiniz. İyi bir tatil planı gündeminizde olacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjiniz düşük olacağından evde vakit geçirme arzunuz yüksek olacak. Sabit fikirlerinizi fark edin. Sevdiğinize vakit ayırmak ve kendi duygularınıza önem vermek arasında kalabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı işlerinizde tuttuğunuzu koparacaksınız. Diğer konularda da keyifli bir gün olacak. Özel hayatınızda didişmeyi bir kenara bırakacak, yapmanız gerekenlere odaklanacaksınız.

Hande Kazanova / Gazete Habertürk