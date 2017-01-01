Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (26 Mayıs 2017)

Bugün gökyüzünde devreye giren Merkür-Satürn etkileşimiyle, içsel streslerimiz çok yüksek olabilir. Düşüncelerimizin ve görüşlerimizin başkaları tarafından desteklenmediği fikrine kapılabiliriz. Olumsuz düşünce yapımızla en fazla kendimizi eleştirmeye meyilli olabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı kararlarınız içsel streslerinizi artırabilir. Maddi konularda istediğiniz sonuçlara ulaşmanız zor görünüyor. İletişiminize önem vermeniz gerekiyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçsel olarak gerginlikleriniz yüksek olacak. Yine de anlayışlı ve başkalarını düşünen yönlerinizle çevrenizden aradığınız desteği bulacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yalnız kalmayı istediğiniz bu dönemde özel hayatınızdaki bazı sorumluluklar, özellikle bugün sizi fazlasıyla yorabilir. İçsel stresleriniz artabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, takım çalışmalarına dayalı işlerinizdeki önemli sorumluluklarınız içsel gerilimlerinizi artırabilir. Stresin sizi yıpratmasına izin vermeyin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer ve iş hayatınızdaki görüşmeler hayattan alacağınız keyfi kısaltabilir. Üzerinizde gereksiz bir stres hissedebilir, adım atmaktan çekinebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi geliştirmek istediğiniz bu dönemde aile sorumlulukları sizi bunaltabilir. İçsel streslerinizle baş edin. Hayatı negatif algılamaktan kaçının.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatı farklı görmeniz iletişime dayalı sorumluluklarınızda sizi zorlayabilir. Verdiğiniz sözlere dikkat edin. İçsel streslerinizle baş etmek kolay olmayabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızdaki bazı konuşmalar, alacağınız tavsiyeler, bazı stresleri karşınıza getirebilir. Başkalarının kafanızı bulandırmasına izin vermemelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş kararlarınızı sorguladığınız bu dönemde hayat size biraz ağır gelebilir. İçsel streslerinizi günlük yaşantınıza çok fazla yansıtmayın. Gerginlikten uzaklaşın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatın beklenmedik olaylarla sizi zorlaması karşısında kendinizi kontrol edin. İçsel stresler sizi yorabilir. Yapılması gerekenlere odaklanmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınızdaki işlerinizin yoğunluğu nedeniyle ailenize verdiğiniz sözleri tutmanız zor olabilir. Ailenizle daha fazla ilgilenmek isteyeceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Toplum içindeki duruşunuz veya iş hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi bunaltabilir. Yaptığınız işlerde desteklenmediğiniz fikrini kafanızdan atmalısınız.

Hande Kazanova / Gazete Habertürk