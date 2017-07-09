HAFTAYA BAKIŞ

Bugün, aile hayatınızda kendinizi mutlu ve güvende hissetme ihtiyacınız yüksek olacak. İş hayatınızdaki huzursuzluğunuz ailenize yansıyabilir.



KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aile hayatınızda kendinizi mutlu ve güvende hissetme ihtiyacınız yüksek olacak. İş hayatınızdaki huzursuzluğunuz ailenize yansıyabilir.



BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sadece kendi isteklerinize odaklısınız. Yakın çevrenizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi fikirsel olarak mücadelelerin içinde bulabilirsiniz.



İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli işlere dahil olmayı pek onaylamayacaksınız. Maddi konularda alacak-verecek dengesini iyi oturtmalısınız. Ani bir ödeme sizi zorlayabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla mücadeleleriniz artabilir. Bu durum, ilişkiniz için bir test. Alıngan yapınızla olayları fazla büyütmeye hazırsınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet alanlarınızda olup biten olaylar sizi zorluyor. Her şeyi kafanızda çok fazla büyütmeniz hem işinizi ve hem de sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda mücadeleler söz konusu olabilir. Arkadaşlarınız, özel hayatınızda bazı gedikler açabilir ya da tam tersi olabilir. Sakinliğinizi koruyun.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Aile hayatınızda mücadeleleriniz devam ediyor. Kariyeriniz ve aileniz arasındaki dengesizlikler sinirlerinizi geriyor. Dengeli yapınızı devreye sokun.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlar bir işinizi bozabilirler. Ego sürtüşmelerine açık olabilirsiniz. Bugün, fikirlerinizi ve yapacaklarınızı kendinize saklamalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün, iletişiminiz hızlı akabilir. Maddi konuları rayına oturtamadığınız için bu hafta başı birtakım mücadeleler ve sorunlar yaşamaya hazırlıklı olun.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda baskı, kıskançlık ve manipüle etme etkilerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Ortaklaşa işlerinizde de sorun ve sıkıntılara açıksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda insanların sizinle uğraşması ya da bir sağlık sorununun işlerinizi engellemesi gibi etkileriniz olabilir. Gezmek, dolaşmak sizi rahatlatacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Size keyif veren her türlü aktiviteye yakın çevrenizi dahil etmek isteyeceksiniz. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde güç çekişmelerine dikkat etmeniz gerekiyor.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; zeki, kurnaz, pratik, sezgili, sanatkâr bir insansınız. Hemen dikkat çekebiliyorsunuz, bu yüzden etkili arkadaşlıklarınız olacak. Zaman zaman üzerinizde yeşeren tembellik durumlarına karşı tedbirinizi almalısınız. Bu sene daha çok özel ilişkilerinizin üzerine eğileceksiniz.

HANDE KAZANOVA / HT MAGAZİN