Orman ve Su İşleri Bakanlığı, yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretiyle mücadeleyi sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri son olarak Samsun’da bir evde yasadışı yollarla Türkiye’ye getirilmiş piton ve boa yılanı beslendiği ihbarını aldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre hemen harekete geçen ekipler eve baskın yaptı. Yılanlara el koyarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne gönderen bakanlık yetkilileri, yılanları yasadışı yollarla yurda sokan şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 914 TL idari para cezası kesti. Bakanlık, 1996’da taraf olduğu CITES Sözleşmesi’ne dayanarak Türkiye’ye yasadışı yollarla sokulan ya da Türkiye’den yasadışı yolla yurtdışına çıkarılan türlerin takibini yapıyor.

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