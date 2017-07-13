Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi, 16 Temmuz’da yapılacak Lavanta Hasat Şenliği’ne hazırlanıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kent ve kent çevresi tarımda yerel yönetimlere model olan Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenecek hasat programı; akademisyenler, ilçe protokol üyeleri, üreticiler ve halkın katılımıyla gerçekleşecek. Saat 18.30’da lavanta hasadı ile başlayacak programda, alana lavanta suları püskürtülecek. Lavanta yağı damıtılması, lavanta sabunları, nikâh şekerleri, takı tasarımlarının yapılacağı şenlikte, konuklara melisalı limonata, lavanta çayı, köy ekmeği ve köy peyniri ikram edilecek. Tarımsal üretim çalışmalarıyla dikkat çeken Silivri Belediye Baş- kanı Özcan Işıklar, “Bu kadar büyük, verimli topraklara, bu kadar büyük zenginliğe sahip bir ülkede tarımdaki zenginleşmeden başka kurtuluş olmadığını görmemiz gerekiyor. Bu zenginliği eğitimle taçlandırırsak anaokulundan çocuğu toprağa dokunarak büyütüp içinde ne zenginlikler sakladığını gösterebilirsek bu çemberi, bu kaderi kırabiliriz. Sizleri renkli, bir o kadar da keyifli geçecek Lavanta Hasat Şenliği’mize bekliyorum” dedi.

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