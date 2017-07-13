BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde gerçekleşen Merkür-Jüpiter olumlu açısıyla keyfimiz yerine gelebilir. Güzel etkilerle fikir ve düşüncelerimizi uygulayabiliriz. Abartıdan ve aşırılıklardan uzak duralım. Önemli görüşmelerimizi ve konuşmalarımızı bugüne denk getirebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda etkili şanslar ayağınıza gelebilir. Olayları abartma enerjisiyle, negatif olanı da büyütmeyin ve olumlu enerjilerle yolunuzda ilerleyin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizde ve ev hayatınızda şanslı oluşumlar altında olabilirsiniz. Evle ilgili konularda yapılması gerekenleri keyifle yerine getirebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı işlerinizde güzel haberler olabilir. Özel ilişkilerinizde güzel bir teklif alabilirsiniz. İlişkilerinizdeki pozitif etki zorlanmalarınızı unutturabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ailenizden göreceğiniz destek yüksek olabilir. Evinizle ilgili konularda çok önemli şanslar ayağınıza gelebilir. Bazı işleriniz kolayca hallolabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güzel bir konuşma veya teklif sizi hoşnut edebilir. İletişime dayalı işlerinizde görüşlerinizi insanlara keyifle aktarabilir, önemli işlere imza atabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı planlarınızın işlediğini ve maddi olarak size döndüğünü görebilirsiniz. Güzel seçenekler karşınıza gelebilir. Keyifli işlerle yolunuzda ilerleyebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güzel bir iş teklifi sizi mutlu edebilir. Organizasyon veya davetlerden teklifleriniz olabilir. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla güzel planlar içine girebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir iş teklifi tam istediğiniz şartları içerebilir. Keyifle bazı işlerin karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Kendinizden memnun oldukça işleriniz daha rahat ilerliyor.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Medya, ticaret ve seyahate dayalı işlerinizde güzel sonuçlar alabilirsiniz. Düşündüğünüz işlerin çevreniz yoluyla karşınıza geldiğini görebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde çok verimli işbirlikleriyle karşılaşabilirsiniz. Bugün başkalarından önemli parasal destekler görebilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda geleceğinize dair güzel tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla konuşmalarınızı gerçekleştirebileceğiniz ortamlar oluşacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızdaki görüşmelerinizden istediğiniz sonuçları alabilirsiniz, anlaşma sağlayabilirsiniz. İşlerinizde parasal dengeyi oturtmak sizi rahatlatabilir.

HANDE KAZANOVA / HT MAGAZİN