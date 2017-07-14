Cevizli ravioli iç malzemeler

300 gram mantar

Tuz

150 gr. un

20 gram ceviz

2 adet kuşkonmaz

2 diş sarımsak

2-3 dal taze kekik

Mikro roka filizi

Zeytinyağı

Karabiber

Malzemeleri arzu edilen şekilde doğrayın ve taze kekik, sarımsak ekleyerek zeytinyağında soteleyin. Kuşkonmazı kaynar suda haşlayıp soğuk buzlu suya alın.

Cevizli ravioli hamuru

50 gram un

2 adet yumurta

Tuz

Cevizli ravioli nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri sert bir hamur elde edene kadar karıştırın ve yirmi dakika dinlendirin. 5 cm çapında diskler halinde kestiğiniz hamura şekil verin. Tabağa mantarların bir kısmını ve kuşkonmazı yerleştirin. Ardında cevizi ekleyin. Üzerine bir disk hamur koyun. Bu işlemi iki kat yapın ve üstünü roka filizleriyle süsleyin. Afiyet olsun

Cevizli ravioli