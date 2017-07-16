BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bu hafta başı devreye giren Venüs-Neptün karesiyle, ilişkilerimizde bazı fedakârlıklar göstermemiz gerekli olabilir veya hayal kırıklıkları oluşabilir. Yanılgılara ve aldanmalara açık olacağımız bir dönem. Bir yandan da bugün bazı fikirlerimizde ve projelerimizde sanatsal yönümüz ve yaratıcılığımız yüksek olabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde yanlış yönlendirilmeler ve bozulmalar oluşabilir. İletişime, satışa veya pazarlamaya dayalı işlerinizde hayal kırıklıklarına dikkat etmelisiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birkaç gün çevrenizdeki olayların parasal konularda sizi yanıltmasına izin vermeyin. Başkalarına danışmak yerine içgüdülerinize güvenmelisiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanındaki net olmayan koşullar, kişisel ilişkilerinizde sizi yanıltabilir. İş alanlarınızdaki bir insanın sizi yanılttığına şahit olabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Medya, ticaret veya yabancı ortaklı işlerinizde yanılgıya düşebilirsiniz. Gerçekçilikten uzaklaşmayın. Aile ilişkilerinizde sorunlara açık bir dönemdesiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birkaç gün boyunca önemli işlerden uzak durun. Parasal konularda çevrenizin yanlış yönlendirmesi söz konusu olabilir. İlişkilerinize dikkatli olun.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızı paylaştığınız insanın sizi yanlış yönlendirmesine dikkat edin. Kalabalık ortamlarda sevdiğiniz insanla ilişkinizde sorunlar oluşabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki belirsizlikler, yabancılarla yapacağınız işlerde yanlış adımlar atmanıza neden olabilir. Hayal kırıklıklarına dikkat etmeniz gereken bir gün.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızın karışık olması ve önünüzü görememeniz, para alanlarınızda zorlanmalara neden olabilir. Kredi almayın veya riskli yatırım yapmamaya çalışın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sorunlar görülebilir. Ortaklı işlerinizde yanılgılar oluşabilir. Bu hafta başı özel ilişkilerinize ve aile hayatınıza dikkat etmeniz gerekebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki yanıltıcı durumlar iş ilişkilerinizde bazı aldanmalara neden olabilir. Şartlar konusunda bu hafta başı gözünüzü dört açmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda sorunlara açık olacaksınız. Bazı harcamalarınız hayal kırıklığı yaratabilir. Yatırım yaparken risk almaktan kaçının ve şartları iyi değerlendirin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizi ilgilendiren kararlarınızda gözünüzü dört açmalısınız. İlişkilerinizde bazı bozulmalar oluşabilir. Emlak alım satımından uzak durun.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; neşeli, cömert, dürüst, patavatsız, sezgileri kuvvetli bir insansınız. İş hayatınızda şans sizden yana olacak. Başkalarının yanında çalışmak yerine kendi istediğiniz bir alanda daha başarılı olursunuz. Ailenize ve evinize düşkünsünüz. Bu sene, gerçekçiliğinizi elden bırakmayın.

HANDE KAZANOVA / HT MAGAZİN