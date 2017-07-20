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Eva Longoria, Kourtney Kardashian, Bella Hadid gibi ünlüler, Türk modacı Melissa Odabash'ın bikini, mayo ve plaj aksesuarlarını tercih ediyor. Eski mayo ve bikini mankeni olan ünlü tasarımcı 1964 doğumlu. Pek çok defilede yer aldıktan sonra kariyerini tasarımcı olarak devam ettiren Odabash şimdilerde plaj modasına yön veren isimlerden.