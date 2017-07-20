Eva Longoria, Kourtney Kardashian, Bella Hadid gibi ünlüler, Türk modacı Melissa Odabash'ın bikini, mayo ve plaj aksesuarlarını tercih ediyor. Eski mayo ve bikini mankeni olan ünlü tasarımcı 1964 doğumlu. Pek çok defilede yer aldıktan sonra kariyerini tasarımcı olarak devam ettiren Odabash şimdilerde plaj modasına yön veren isimlerden.
1995 yılından bu yana ünlülerin vazgeçemediği plaj koleksiyonlarına imza atan Melissa Odabash baba tarafından Türk olduğunu dile getiriyor. Odabash "Bildiğim kadarıyla babamın babası Türktü. Genç yaşta ABD'ye göç etmiş. Bildiğimiz bu. Türkiye'nin neresinden olduğunu ise bir türlü öğrenemedik "diye söylüyor.
İşte Melissa Odabash'ın giydirdiği ünlüler...
Nicole Scherzinger
Negin Mirsalehi
Eva Longoria