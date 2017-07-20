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Plaj şıklığıyla dikkatleri toplayan güzellerin arkasındaki Türk

20 Temmuz 2017 Perşembe, 11:13:40 HABERTURK.COM

İşte ünlülerin plaj şıklıklarının arka planındaki Türk modacı Melissa Odabash...

  • 1 Plaj şıklığıyla dikkatleri toplayan güzellerin arkasındaki Türk
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    Eva Longoria, Kourtney Kardashian, Bella Hadid gibi ünlüler, Türk modacı Melissa Odabash'ın bikini, mayo ve plaj aksesuarlarını tercih ediyor. Eski mayo ve bikini mankeni olan ünlü tasarımcı 1964 doğumlu. Pek çok defilede yer aldıktan sonra kariyerini tasarımcı olarak devam ettiren Odabash şimdilerde plaj modasına yön veren isimlerden. 

  • 2 Plaj şıklığıyla dikkatleri toplayan güzellerin arkasındaki Türk
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    1995 yılından bu yana ünlülerin vazgeçemediği plaj koleksiyonlarına imza atan Melissa Odabash baba tarafından Türk olduğunu dile getiriyor. Odabash "Bildiğim kadarıyla babamın babası Türktü. Genç yaşta ABD'ye göç etmiş. Bildiğimiz bu. Türkiye'nin neresinden olduğunu ise bir türlü öğrenemedik "diye söylüyor.

  • 3 Plaj şıklığıyla dikkatleri toplayan güzellerin arkasındaki Türk
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    İşte Melissa Odabash'ın giydirdiği ünlüler...

    Nicole Scherzinger

     

  • 4 Plaj şıklığıyla dikkatleri toplayan güzellerin arkasındaki Türk
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    Negin Mirsalehi

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  • 5 Plaj şıklığıyla dikkatleri toplayan güzellerin arkasındaki Türk
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    Eva Longoria

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