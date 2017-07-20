Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Biletlerini alan vatandaşlar, Süper Loto sonuçları için bekleyişe geçti. Geçen hafta yapışan çekilişle ilk devrini gerçekleştirilen Süper Loto'da büyük ikramiyenin 3 milyon olması bekleniyor. Peki, Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 20 Temmuz 2017 tarihli Süper Loto sonuçları ile ilgili merak edilenler...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Loto'da 498'inci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 1 milyon 438 bin 499 TL haftaya devretmişti. Bu akşam yapılacak çekilişte 3 milyon olması beklenen büyük ikramiyede 6 bilen çıkmazsa 2. devir gerçekleşecek. 6 bilen çıktığı taktirde büyük ikramiye sahibini bulacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler her Perşembe saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması en geç 21:45'tir. Herhangi bir aksi durum olmadığı takdirde sonuçlar en geç 21:45'e kadar vatandaşlara duyurulmaktadır.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTA KAZANDIRAN NUMARALARI

Süper Loto'nun 497. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi 12 bin 437'şer lira, 4 bilen 2 bin 581 kişi 186 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 53 bin 185 kişi 15 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.438.999,71 TL 5 bilen kişi sayısı : 36 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.437,00 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.581 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 186,50 TL 3 bilen kişi sayısı : 53.185 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,60 TL

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

1'den 54’e kadar sayı vardır ve bu 54 rakamlardan istediğimiz 6 rakamı dik olarak işaretlememiz gerekiyor(İşaretlemeyi kırmızı kalemle yapmayın). Bu şekilde yaptığımızda bir kolon oynamış oluyoruz.

Kolon başı ücret 2 TL'dir. Her bilette 6 kolon bulunmaktadır. İstediğiniz kadar kolon oynayabilirsiniz. Oynadığınız kolonu herhangi bir neden ile iptal etmek istiyorsanız kolonun altındaki "İPTAL" kutucuğunu işaretlemeniz yeterlidir.

İkramiye almak için en az 3 bilmeniz gerekiyor. Alacağınız ikramiye haftalara göre değişiyor ve Milli Piyango İdaresi tarafından belirleniyor. İkramiyenin dağılım oranları tablodaki gibidir.

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