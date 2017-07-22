BAŞIMIZA NELER GELECEK

Pazar günü öğlen saat 12.45’te gerçekleşen Yeniay’la birlikte aşk hayatımızda, çocuklar ve onlarla ilgili konularda, aktivitelerimizde, sanatsal işler, yaratıcı ve eğlenceli konularda önemli adımlar, kalıcı başlangıçlar yapmak için harekete geçebiliriz. Mars’la birleşen Yeniay bizi sabırsız ve fazla istekli kılabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yeniay aşk evinizde gerçekleşiyor. Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Bu dönemde çocuğunuzun hayatıyla ilgili kararlar alabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, ev ve aile evinizde oluşuyor. Evle ilgili yeni başlangıçları bu tarihten sonra yapabilir, ev alıp satmanız ya da değiştirmeniz söz konusu olabilir.



İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün oluşan yeniay, seyahatler, satış, pazarlama, reklam, yayıncılık ve teknoloji alanlarınızda veya akraba ilişkilerinizde yeni başlangıçlar getirecek.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, para evinizde oluşuyor. Geçen ay başlattığınız girişimlerin karşılığını maddi olarak alabilirsiniz. Banka, kredi ve ticaret alanlarınızda adımlar olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

2 hafta boyunca hayatınızla ilgili yeni kararları uygulamaya geçirmeniz çok önemli olacak. Girişimleriniz adına şanslar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün oluşan yeniay, kadersel evinizde gerçekleştiği için şartlar ve koşullar elinizde olmayabilir. Bu ay her tür başlangıçtan uzak durmanız gerekecek.



TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu yeniay, sosyal çevre alanlarınızda başlangıçlar getirecek. Görev alacağınız önemli bir organizasyon, davet gibi işler gündeminize gelebilir.



AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, kariyer ve iş evinizde gerçekleşecek. İki hafta boyunca iş alanlarınızda yeni atılımlarınız, planlarınız ve kararlarınızı gündeme getirebilir.



YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün oluşan yeniay, yabancı ortaklı işler, seyahatler, tatil, hukuk ve medya alanlarınızda gerçekleşecek. Bu alanlardaki işleriniz için uygun bir dönem.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, ortaklaşa gelir-giderler alanınızda oluşacak. Sevdiğiniz insanın maddi durumuyla ilgili yeni karar ve başlangıçlar gündeminize gelebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu yeniay, ilişkilerinizde, evlilik hayatınızda ve ortaklı işler alanınızda gerçekleşecek. Bu alanlarda önemli başlangıçlarınızı yapmak için uygun bir dönem.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün oluşan yeniay, iş ve hizmet alanlarınızla, sağlık evinizde gerçekleşecek. Önünüzdeki iki hafta iş alanlarınızda yeni başvurularda bulunabilirsiniz.





Hande Kazanova / Habertürk Magazin