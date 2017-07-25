BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün iletişim gezegeni Merkür, Başak burcuna geçecek. İletişimimizde pratik, eleştirel ve becerikli olacağız. Merkür, Başak burcunda daha akıcı, pratik ve üretken çalışır. Dolayısıyla sorunlara çözüm üretmek, hizmet etmek ve düşündüklerimizi pratiğe dökmek için uygun zamanlardayız. Bu durumun hakkını vermeye çalışalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, 2 hafta boyunca iş alanlarınızdaki görüşmelerinizi hızlandıracak. Zorlandığınız alanlar varsa becerilerinizi geliştirebilir, etkili iletişiminizle arkadaşlarınızla uyumlu işler çıkarabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda duygularınızı dile getirebilir, sorunlarınız varsa çözüm bulabilirsiniz. 2 hafta boyunca sanata, spora ve yaratıcılığa dayalı işlerinizde zevkli yönlerinizi ortaya koyacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizle ilgili sorunlarda ve konularda çözümsel yaklaşımınız ön plana çıkacak ve takdir toplayacak. Gerek aile büyüklerinizle gerekse kendi ailenizle olan iletişiminiz bu dönemde hızlanacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, pazarlama, satış, reklam, yayıncılık, teknoloji, öğrenim ve iletişim alanlarınızda rahat ve etkili hareket etmenize neden olacak. Akrabalarınızla güçlü ve etkili bir iletişim kurabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi alanlarda zorlandığınız konular üzerine kafa patlatabilir veya becerilerinizi ortaya koyarak çözüm bulabilirsiniz. Ticaretle uğraşıyorsanız, bu 2 haftadan olumlu etkileneceksiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli görüşmeler, konuşmalar ve anlaşmalar gündeme gelebilir. İfadeniz rahatlayacağından, artık planlarınızı ve projelerinizi dillendirebilir ve bu konularda rahatlıkla harekete geçebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli planlarınız varsa bu 2 hafta boyunca harekete geçmemelisiniz. Geçmişi anmak bu dönem hızlanabilir. Arkanızdan konuşan insanların varlığında artışlar görülebilir, dikkatli olun.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, sizin sosyal çevre ve arkadaşlık evinizde ilerlemeye başlıyor. Organizasyona yönelik işlerinizde, sosyal ortamlarda ve davetlerde, yeteneklerinizi ve becerilerinizi sergileyeceksiniz.



YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer evinizde ilerlemeye başlayan Merkür, 15 gün boyunca bu alandaki görüşmelerinizi hızlandıracak. İş alanınızda kendinizi rahat ifade edecek ve sorunlara çözümler bulacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Medya, yabancı ortaklı işler, seyahat, eğitim, ticaret ve hukuk alanlarınızda ilerlemeye başlayan Merkür, bu alanlarda iletişiminizi hızlandıracak. Önemli iş görüşmeleri gündeme gelebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Banka evinizde hareket etmeye başlayan Merkür, ortaklaşa para konularında kafanızın çözüme yönelik çalışmasına neden olacak. Kredi almak istiyorsanız, bugünden sonra harekete geçin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel yaşamınızda iletişiminiz 2 hafta boyunca aktif olacak. İlişkinizde, evliliğinizde ve ortaklığınızda sorunlar varsa, bu 2 hafta boyunca bunlara çözüm bulmak üzere harekete geçebilirsiniz.





Hande Kazanova / Habertürk Magazin