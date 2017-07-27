BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün ve yarın Ay, Terazi burcunda dolaşıyor. Ay’ın Terazi burcunda olması sevgiyi, nezaketi, güzelliği, keyfi ve ince zevkleri temsil eder. Bu nedenle bugünlerde hayatımıza tüm bu özellikler yansıyabilir. Hayatımıza yansıyan bu özellikler hem sosyal hem de ikili ilişkilerimize destek verir. Aşk duygusu ve romantik anlar ön plana çıkar. Bir yandan da kararsızlıklar nedeniyle ilişkilerimizde denge kurmak kolay olmayacaktır.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sevdiğiniz insanın isteklerine göre hareket edebilirsiniz. Aşk hayatınızda oldukça hareketli ve sizi memnun eden etkiler altında olacaksınız. Ani davranışlarla bu güzel günü sarsmayın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınıza özen göstereceksiniz. Alışkanlıklarınızda dengeli davranmak çok önemli olacak. Kafanız yapılması gereken işlere takılı olabilir. Sevdiklerinizle iletişiminize dikkat etmeniz gerekiyor.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız ön planda olacak. Gününüzü eğlenceli konu ve olaylarla geçirebilirsiniz. Çocuğunuz varsa onunla vakit geçirmek sizin için çok önemli olacak. Harcamalarınızı kafanıza fazla takmayın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz ve ailevi konular önem kazanmaya başlayacak. Sadece sevdiklerinizle bir arada olmak sizi mutlu edebilir. Bugün kalabalık ve yabancı ortamlara pek tahammül edemeyebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre alanlarınız devrede olacak. İletişim halinde olacağınız insanlarla konuşmalarınızı hızlandırabilir ve planlarınız için harekete geçebilirsiniz. Düşünceleriniz gün içinde çok hızlı değişebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda ölçülü ve dengeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Kalabalık ortamlarda harcamalardan uzak durun. Keyfinizin arttığı bu dönemde iş konularındaki planlarınızı gözden geçirmelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi istekleriniz ve düşünceleriniz önem kazanacak. Seyahatteyseniz, gayet olumlu etkiler altında olacaksınız. Özel hayatınızda sevdiğiniz insana karşı duygu değişkenliklerinizle tepki vermeyin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sakinleşmek ve kafa dinlemek isteyebilirsiniz. Davranışlarınızda bazı şeyleri yeniden düzenlemeniz ve tepkilerinizi biraz aşağıya çekmeniz gerekebilir. Her şeyi gözünüzde çok fazla büyütmeyin.



YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarınızda arkadaşlarınızla gününüzü paylaşmak sizin için önemli olacak. Eğlenceli yer ve ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınız planlarınız için sizi harekete geçirebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız yerlerde kendinizi ortaya koymak isteyeceksiniz. Toplum içinde oluşan bir sürtüşmeyi, dengeli yapınızla siz çözebilirsiniz. İlişkinizde bazı şeyleri zorlamamalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzak diyarlarda veya tatilde kendinizi oldukça mutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz. Düşünceleriniz kolay değişecek. Kaprislerinizi yakın çevrenizde bulunan insanlara daha fazla göstereceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konuları ön planda olacak. Sevdiğiniz kişiyle parasal sürtüşmelere girmeyin. Planlarınızın tıkır tıkır işleyeceği bir dönemdesiniz. Olaylara biraz daha mantıkla yaklaşın.



Hande Kazanova / Habertürk Magazin