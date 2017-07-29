Milli Piyango İdaresi tarafından Cumartesi akşamları çekilişi yapılan Sayısal Loto şans oyununun 1081. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Çekiliş öncesinde kazanan numaraları bekleyen binlerce vatandaş, merakla "Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor?" sorusunu soruyor. Peki Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenli olarak her hafta Cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'da 1081. hafta çekilişi bu akşam tamamlanacak. Çekilişte 6 bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanacak.

Sayısal Loto çekilişi, her hafta Cumartesi akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır. Sonuçlar en geç 21:45'e kadar www.millipiyango.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Aynı zamanda resmi sonuçlar açıklandıktan sonra, Sayısal Loto sonuçları Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Sayısal Loto sonuçları takip edilebilir.

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SAYISAL LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 1 KİŞİ 3 MİLYON 436 BİN LİRA KAZANDI

22 Temmuz 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 01 - 13 - 14 - 19 - 29 - 30

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1080. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 3 milyon 436 bin 423 lira 70 kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda 5 bilen 142 kişi 5 bin 354 lira 80'er kuruş, 4 bilen 7 bin 215 kişi 79 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 137 bin 220 kişi de 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.436.423,70 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 142 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.354,80 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.215 Kişi Başına Düşen İkramiye 79,40 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 137.220 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,75 TL

sayısal loto

sayısal loto sonuçları

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