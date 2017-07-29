İngiltere'nin Barnsley kentinde önceki akşam gerçekleşen bir kaza trajikomik bir sonuca yol açtı. Kazadan sadece bir saat önce 1 milyon 200 bin TL’ye satın aldığı son model Ferrari marka otomobili hurdaya dönen sürücü, hüsrana uğradı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ölümcül kazayı şans eseri büyük bir yara almadan atlatan sürücünün, bir saat önce satın aldığı aracının karıştığı kaza yerel basında “Şans mı yoksa şanssızlık mı?” başlıklarıyla verildi. Kazanın kaygan zeminde kontrolünü kaybeden aracın 50 metre sonra bir tarlaya girip alev alarak yanması üzerine gerçekleştiği öğrenildi.

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