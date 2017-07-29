BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN devreye giren Venüs-Uranüs olumlu açısıyla farklı ilişkiler içine girebilir ya da ilişkimizdeki değişikliklerin bizi fazlasıyla esnek ve mutlu kıldığını görebiliriz. Sorunlarımıza yeni akılcı bir yönden bakmak için harika bir gün olacak.



KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, eğlenceli yönlerinize odaklanmalısınız. Yakın çevrenizde iletişim halinde olacağınız insanlarla sıra dışı ve keyifli anlar geçireceksiniz.



BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dinlenmek ve bazı konuları gözden geçirmek işinize yarayabilir. Oldukça şanslı olacağınız bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmelisiniz.



İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yakın çevrenizle birlikte yapacağınız planlar devrede olacak. Arkadaşlarınızla bulunacağınız ortamlarda istediklerinizi yapabileceksiniz.



YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Somut işler peşinde olabilirsiniz. Duygusal konularda sahip olmak veya bırakmak arasında gidip gelebilirsiniz. Değişimden korkmamanız gerekiyor.



ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam istediğiniz gibi bir gün geçireceksiniz. Hayatın birçok açıdan sizi desteklediğini göreceksiniz. Arkadaşlarınızla sürprizli bir güne hazır olun.



BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygularınızı dışa vurmanız kolay olmayacak. Her şeyi geçmişle karşılaştırmanız sizi ileri gitmekten alıkoyuyor. İşle ilgili değişik şanslarınız olacak.



TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiklerinizle vakit geçirmek sizi çok mutlu edecek. Sevdiğiniz insandan destek göreceksiniz. Maddi konuları bu aralar kafanıza çok takmamalısınız.



AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir seyahat gündeme gelebilir. İş ilişkileriniz size para kazandıracak. Özel hayatınızdaki güçlü iletişim ve destekler bugün sizi fazlasıyla sevindirecek.



YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi dış dünyadan soyutlamak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz insanla birlikte geçireceğiniz oldukça farklı, esnek ve rahat bir gün sizi bekliyor.



OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda oluşan güçlü etkiler, size sıkıntılarınızı unutturabilir. Gün boyunca duygularınız ve tutkularınızla hareket etmeye meyilli olacaksınız.



KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aileniz ve sevdiğiniz insan arasında bir denge oturtmanız biraz zor olabilir. Farklı, eğlenceli ve sıra dışı bir pazar günü geçireceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı işleriniz için çevrenizden desteğiniz güçlü olacak. Bugün daha çok kendinize vakit ayırmalı ve işlerinizi hafta başına devretmelisiniz.

BUGÜN DOĞANLAR

BUGÜN doğduysanız; kendinden emin, sezgileri güçlü, gizemli ve kültürlü bir insansınız. Ticaret alanında şansınız çok yüksek. Ne işle uğraşırsanız uğraşın, sezgileriniz hep devrede olsun. Gizemli ve bilgi içeren konular fazlasıyla ilginizi çekiyor. Bu sene, ilişkileriniz hayatınıza yeni bir yön katabilir.

Hande Kazanova / Habertürk Magazin