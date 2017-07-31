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YAŞAM

Doludan yaralanan martılar tedavi ediliyor

Dolu yağışı ve yağmurdan etkilenen kuşlar tedavi altına alındı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:13:20 Güncelleme: 10:19:12

Geçen perşembe günü meydana gelen dolu yağışı ve fırtınadan İstanbul’da yaşayan kuşlar da etkilendi. Kent semalarında uçarken dolu yağışına yakalanan bazı martılar, aldıkları darbelerle yaralanarak yere düştü. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yaralı bir şekilde yerde dolaşan martılar, duyarlı vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Uçamayan martıları karton kutulara koyan hayvanseverler, Beşiktaş’taki bir rehabilitasyon merkezine götürdü. Tedavi altına alınan hayvanlar, iyileşmelerinin ardından doğaya salıverilecek.

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