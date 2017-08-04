AY BİZE NELER FISILDIYOR? Bugün ve yarın Ay, Oğlak burcunda dolaşıyor. Kemiklerimiz, eklem yerlerimiz, dizlerimiz ve dişlerimiz birkaç gün boyunca hassas olabilir. Beslenmede tuz günleri olduğundan tuz tüketme eğilimimiz artacak. Tuz almanızda bir sakınca varsa çok dikkatli olmalısınız. Cildinize bakım yaptırabilir, gönül rahatlığıyla manikür, pedikür ve epilasyon işlerine girişebilirsiniz. Kemikleriniz için bol kalsiyum almayı ihmal etmemelisiniz.



KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün, kendinizi işinizde göstermek isteyeceksiniz. İş hayatınızdaki atılımlarınızda desteklendiğinizi bilmek size iyi gelecek. Aşk hayatınızdaki farklı duruşlar hoşunuza gidebilir.



BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Eğitim, medya, seyahat ve ticaretle ilgili işlerinizde etkin duygusal tavırlarla hareket edeceksiniz. Sorumluluk alacaksınız. İş alanınızda yetersizlik hissiyle kendinize gereksiz yere yüklenmeyin.



İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Güne ortaklaşa gelir ve giderlerinize odaklanarak giriş yapabilirsiniz. Aşk hayatınıza ve özel ilişkilerinize olumsuz yaklaşmaktansa, yapabileceklerinize odaklanmaya gayret edin.



YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün, özel hayatınız veya ortaklı işleriniz ön planda olacak. Yakın çevrenizdeki insanlarla atacağınız adımlar size büyük keyif verebilir. İletişimsel işlerinizde çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız.



ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Güne yapılacaklar listenizi tamamlamak üzere başlayabilirsiniz. Yakın çevrenizin sağlık konuları öncelikleriniz arasında yer alabilir. Kendinizi eğitme, yeni şeyler bulma ve gezme ihtiyacındasınız.



BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yaratıcılık isteyen işlerde kendinizi kanıtlamak ve göstermek isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızda güçlü duygularla ve özgürlük hissiyle hareket edebilirsiniz. İlişkilere esnek bakmak kurtarıcınız olabilir.



TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Duygularınız kendinizi değiştirmeye yönelik çalışacak. Aldığınız kararlarda arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Önemli planlarınızı uygulamaya koymadan önce gözden geçirmenizde yarar var.



AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İletişim halinde olduğunuz insanlara karşı etkili iletişiminizle biraz patronluk taslayabilirsiniz ama işlerinizde güzel gelişmeleriniz var. Yakın dönemde yaşadıklarınız sizi fazlasıyla yormuş olabilir.



YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sosyal ortamlarda, kariyerinizde ve çalışmalarınızda parasal konuşmalar önemli olacak. İşinizde önemli anlaşmalar ve şansların ayağınıza geleceği bu dönem, sizi tam anlamıyla destekliyor.



OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yoğun istek ve arzularınıza göre davranacaksınız. İş alanınızda gösterdiğiniz çabaların karşılığını istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Değişimden çok korkmayın. Dış çevre ilişkilerinizi şekillendirin.



KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Şansınızın yüksek olacağı noktalara yönelmelisiniz. Üzerinizde durağanlık görülebilir. İş alanlarınıza yoğunlaştığınızda kafanızda kurduğunuz zor senaryoların azaldığına şahit olacaksınız.



BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Güne sosyal çevre ortamlarınızdaki organizasyonlarla giriş yapacaksınız. Yüksek enerjili olmanıza rağmen canınız pek bir şey yapmak istemeyebilir. Sevdiğiniz insanla birlikte sosyalleşmelisiniz.



Hande Kazanova / Habertürk Magazin

Hande Kazanova