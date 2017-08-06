KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün, kendi uğraşılarınızın dışında bir de başka insanların talep ve isteklerini karşılamak zorunda kalabilirsiniz. Bu durum sizi fazlasıyla yorup bunaltabilir. Üzerinizdeki baskıyı ve enerjiyi boşaltmanın, rahatlamanın bir yolunu bulmanız gerekiyor.



BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi gireceğiniz her ortamda göstereceğiniz ve ön planda olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gün sizi bekliyor. Bugün, insanlarla olumlu ilişkiler kuracaksınız. Bu ilişkilerin karşılığını da aynı şekilde alacaksınız. Paylaşımlarınız arttıkça gününüz de renklenecek.



İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Uzakta bulunan akrabalarınızla bir araya gelmek isteyebilir, sevdiklerinizle buluşmak için planlar ve organizasyonlar yapabilirsiniz. Toplum içinde hareketlerinize özen göstermelisiniz. Kalabalık ortamlarda ufak tefek gerilimler yaşayabilirsiniz, sakin olmalısınız.



YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Genel tavrınızın aksine bugün duygularınızı çok fazla ön planda tutmayacaksınız. Özel hayatınızda mantıklı davranmayı tercih edeceksiniz. Ailenizden para yardımı alabilir veya siz onlara maddi destek sağlayabilirsiniz. Paylaşmak size çok iyi geliyor.





ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Eşinizle veya sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız bugün her zamankinden çok daha güçlü olacak. Bu durum size kendinizi çok iyi hissettirecek. Aile ortamlarınızda zorlanmalar yaşasanız da zihniniz dengeli ve huzurlu olacağından işleriniz rahat akabilir.



BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Toparlanmakta ve işlerinizi tam istediğiniz gibi rayına oturtmakta zorlanacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Her şeyi kafanızda gereğinden fazla büyütüyorsunuz. Biraz rahatlamanız şart! Maddi konularda yapılması gerekenleri daha kolay halledeceksiniz.



TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Aşk hayatınızda keyifli ve rahat bir gün geçirebilirsiniz. İşinizle ilgili konularda, eğlence ve aşk hayatınızda para harcamaya doyamıyorsunuz. Biraz ölçülü davranmaya özen göstermelisiniz. Yapmanız gerekenlere odaklanmalı, işlerinizi yarına bırakmamalısınız.



AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde dinlenmek veya yapmanız gereken işlerinizi kendinizi rahat hissettiğiniz ortamlardan yürütmek isteyebilirsiniz. Aile büyüklerinize karşı anlayışınız son derece yüksek olacak. Başkaları için emek verirken, kendiniz için de bir şeyler yapmaya çalışın.





YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Vereceğiniz kararlarda genelde mantığınızı ön plana çıkararak düşünmenize rağmen, bugün duygusal yanınız ağır basabilir. Kararlarınızı iç sesinize kulak vererek alabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki ilişkilerinizi iletişime yönelik işlerinizde de kullanmalısınız.





OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda ve parayla ilgili olaylarda bugün güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Karşınıza çıkacak işlerde arkadaşlarınızın fikirlerine kendi düşüncelerinizden daha fazla önem vermeyin. Fırsatları değerlendirirken herkesten çok kendinize güvenerek ilerleyin.





KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel istekleriniz giderek artmaya başlıyor. Bugün görüntünüze önem vereceksiniz. Dış ortamlarda önemli bağlantılarla karşılaşacaksınız. Eğer enerjisel anlamda kendinizi aşağıya çekmezseniz oldukça şanslı ve fırsatlarla dolu bir gün geçirebilirsiniz.





BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Hayal gücünüz size oldukça renkli bir gün yaşatabilir. İçinize kapanmaz ve çevrenizdeki insanlarla iletişiminizde kopukluklar yaşamazsanız, yaratıcılığınızı sizi geliştiren alanlarda kullanabilirsiniz. Gün içinde elinizi çok rahatlatan maddi destekleriniz olacak.



Hande Kazanova / Habertürk Magazin