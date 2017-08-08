Dünya evine girmeye hazırlanan Beylikdüzü Sualtı Sporları Kulübü öğrencilerinden Seyhan Acar ve Erdinç Çoruhlu, farklı bir tercih yaparak kına gecesini sualtında yapmaya karar verdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Beylikdüzü’nde kulübün bulunduğu yerde tüplü dalış yapan Seyhan Acar ve arkadaşları, sualtında eğlendi. Gelin adayına sualtında kına yakıldı, avucuna da altın konuldu. Davetliler ayrıca gelinin etrafında dans edip, tef çaldı. Damat adayı ise bir ara dalış yaptıktan sonra etkinliğe su üzerinden eşlik etti. Seyhan Acar, Beylikdüzü Sualtı Sporları Kulübü Başkanı Cem Karabay’ın görüntülediği etkinlik sonrasında, sualtının en keyif aldığı yerlerden biri olduğunu belirterek, “Kına gecesi etkinliğini en mutlu olduğum yerde gerçekleştirmek istedim” diye konuştu.

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