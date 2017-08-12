Çocuklu tatil tüyoları

Çocukla tatil fikri bir parça içinizi ürpertiyorsa endişeyi bir yana bırakın, uzmanlar çocuğunuzla da keyifli bir tatil geçirmenin mümkün olduğunu söylüyor. HT Cumartesi ekinden Sema Ereren'in yazısına göre siz yeter ki nerede ne yapacağınızı önceden planlayın. Bunun için öncelikle kaç günlük bir seyahat olması gerektiğine karar verin. Çocuğunuz 2 yaşından küçükse 10 günden uzun bir tatil, alıştığı düzenin dışına çıkmak olduğu için çocuklara endişe verebilir. Bu yaş grubuyla ideal olan tatil maksimum 1 hafta. 2 yaşından büyük olan çocuklar huysuzlanmadan daha uzun süre evden ayrı kalabilir ancak siz yine de ilk maceranızda işi riske atmayın. Doğayla iç içe olan özellikle de çocuklara uygun aktiviteleri, çocuk kulüpleri ve mutlaka çocuklara yönelik uzmanlık eğitimi olan uzmanlara sahip tesisler, ufaklıkların yaşıtlarıyla kaliteli vakit geçirmesi, elbette sizin de biraz kafa dinlemeniz için önemli.

NASIL GİDELİM?

Tatilinizi nerede ve ne kadar süreyle yapacağınızı planladıktan sonra sıra yolculuğa geliyor. Eğer uçakla seyahat edecekseniz çocuğunuzu kalkış ve iniş sırasında emzirmek kulak basınçlarını dengelemek için önemlidir. 4 yaşından büyük çocuklar sizin gözetiminizde sakız çiğneyebilir. Zira bu da kulak basıncını dengelemeye yardımcıdır. Yolculuğunuzu karayoluyla yapacaksanız mutlaka çocuklara özel araba koltuğunuz olsun. Yolda mide bulantılarının daha az olması için çocukların aracın gidiş yönüne bakması tavsiye edilebilir.

Karayolunda midesi çok bulanıyorsa yolculuk öncesi doktorunuzun uygun göreceği bulantı önleyicileri kullanabilirsiniz. Yola çıkmadan 1 saat kadar önce çocuklara bir şey yedirmeyin. Bu arada yola çıkarken trafiğin yoğun olmayacağı ve güneşin tam tepede olmadığı saatleri tercih edin ve mola vermeyin ihmal etmeyin. Molalar çocuklarınızın yol stresini azaltmak için önemli. Klima direkt olarak çocuğunuzun üzerine gelmemeli ve ısısı kademeli olarak düşürülmeli. Terledikçe kıyafetlerini değiştirin.

NE GÖTÜRELİM?

Şimdi geldik tatil çantamızı hazırlamaya...

Kremler: Bebeklerin cildi çok hassas olduğundan deniz, kum, güneş derken ciltlerinin kurumaması, alerjik reaksiyonlara açık hale gelmemesi için her gün banyo yaptırın, nemlendirici kremlerden faydalanın.

Güneş koruyucu: Bebeğiniz kimyasal bazlı güneş koruyuculardan uzak durmalı. Mineral bazlı ve paraben içermeyen güneş koruyucuları tercih edin. Güneş ışınlarının eğik geldiği saatlerde bile güneşe en fazla direkt olarak 15 dakikadan fazla maruz kalmalı. Güneş kenarlıklı şapka ve güneş gözlüğünü de çantanıza atın.

Bebek arabası: Mutlaka yanınızda bulundurun. Bebek arabası götüremeyecekseniz kanguru götürün. n Oyuncaklar: Çocuğunuzun deniz ve havuz kenarında keyifli vakit geçirmesi için deniz simidi, deniz yatağı, kürek, kova gibi eşyaları yanınızda götürmenizde fayda var. Bunlar dışında sevdiği, güzel vakit geçirebileceği oyuncaklarını, kitaplarını, boya kalemlerini de yanınızda götürün.

Yedek mayo: Denize girdikten sonra ıslak mayoyla kalmaması için birkaç tane yedek mayo alın.

Acil durumlar için: Yanınıza mutlaka ateş ölçerinizi alın. Ateş düşürücüsünü ve sinek/ böcek sokmasına karşı kullanılan kreminizi, çocuklar için uygun olan yanık kremini yanınıza almanızda da fayda var. Gazlı bez, yara bandı, doktor tavsiyesi ile kullanılan ilaçlar, şuruplar, pişik ve alerji kremleri de çantaya atılabilir.

Pamuklular: Akşam esen rüzgâra karşı yanınızda pamuklu, uzun kollu yedek kıyafetler olsun. n Sandaletler: Gündelik ayakkabıların yanında kumda ayaklarının yanmaması ya da kaygan zeminlerde yere düşmemesi için çocuğunuza özel sandaletler alın.

Özel bakım eşyaları: Şampuan, sabun, nemlendirici yağ gibi özel bakım eşyaları da unutulmamalı. Odanızda yataklar arası mesafe varsa telsiz alınabilir.

Cibinlik: Sineklere karşı cibinlik ve sinek kovucular bulundurun.

Çocuk yatağı: Otele varmadan önceden odanıza çocuk yatağı isteyin.