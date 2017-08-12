BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; cömert, akıllı, savurgan, para konularında becerikli bir insansınız. İyi niyet, anlayış ve sabır sizi yeniden toparlayacaktır. Karşı cins üzerindeki etkiniz çok kuvvetli. İyi para kazanma becerinizi hayırlı ve güzel işler için kullanmalısınız. Bu sene, sorumluluklarınızı bileceksiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda geriliyor. İş hayatınızda iletişim sorunlarına hazırlıklı olmalısınız. Önemli kararlardan sakının.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür aşk hayatınızdaki problemleri su üstüne çıkarabilir. Eski aşklar karşınıza gelebilir. Çocuğunuzla olan iletişiminizde sıkıntılar olabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, ev ve aile alanlarınızda gerileyeceğinden, daha önceden konuşulmuş konuları ve olayları karşınıza çıkarabilir. Bu dönemde dikkatli adımlar atın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel konularda aksiliklere hazır olmalısınız. Merkür, iletişim kanallarınızdaki sıkıntıları karşınıza çıkarabilir. Önemli anlaşmalardan kaçının.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür para evinizde gerilemeye başlıyor. Alışverişlerinize dikkat edin, anlaşmalardan uzak durun. Eski meseleleri halletmek uygun bir dönem.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür kişisel evinizde gerilediğinden, hayatınızda önemli kararlardan ve anlaşmalardan kaçınmalısınız. Kendinizi doğru ifade etmeye özen gösterin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmiş konular önem kazanacak ve bunları sorgulayacaksınız. Seyahat, eğitim, medya, hukuk ve ticaret alanlarınızda birtakım aksilikler yaşanabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür’ün gerilemesiyle organizasyon işlerinizde ve grup içinde yanlış anlaşılmamaya dikkat edin. Eski arkadaşlarınızla iletişiminiz bu dönemde artabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür’ün kariyer alanınızda gerilemesiyle işlerinizde dikkatli adımlar atmalısınız. Önemli anlaşmalardan ve yeni başlangıçlardan uzak durmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür’ün gerilemesi seyahat, eğitim, ticaret, hukukla ilgili eski sıkıntıları karşınıza getirebilir. Bu alanda yeni adımlardan ay sonuna kadar kaçının.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, ortaklaşa para konularında gerilemeye başlıyor. Bu tarihten sonra parasal konularda harekete geçmemekte son derece fayda var.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz. Karşı tarafı yanlış anlayabilir veya kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz, bu da birtakım sıkıntıları ortaya çıkarabilir.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN