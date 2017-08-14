On Numara'nın 784. hafta çekilişi, bu akşam Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilecek. Peki On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları nasıl öğrenilir?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Her hafta Pazartesi akşamları yapılan On Numara çekilişi saat 21:15'te başlamaktadır. Saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda On Numara çekilişi başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç 21:45'te On Numara sonuçlarını görüntüleyebilir.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

On Numara sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır. On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, en geç 21:45'te sonuçları Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilir.

Aynı zamanda On Numara sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. On Numara sonuçlarını görüntülemek isteyen vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de sonuçları öğrenebilir.

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ON NUMARA'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE İKİYE BÖLÜNDÜ

7 Ağustos 2017 tarihli On Numara sonuçları: 05 - 08 - 10 - 15 - 16 - 18 - 21 - 26 - 28 - 30 - 33 - 39 - 46 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 62 - 64 - 74

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 783. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 138 bin 805 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda 9 bilen 87 kişi 2 bin 127 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 666 kişi 111 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 990 kişi 20 lira 80'er kuruş, 6 bilen 99 bin 562 kişi 3 lira 75'er kuruş ve hiç bilemeyen 144 bin 39 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 138.805,40 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 87 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.127,80 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.666 Kişi Başına Düşen İkramiye 111,40 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 16.990 Kişi Başına Düşen İkramiye 20,80 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 99.562 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,75 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 144.039 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL

on numara

On Numara çekilişi saat kaçta?

On Numara sonuçları