Çatalca İlçesi’ne bağlı Ormanlı Köyü, eşsiz doğası, denizi ve plajıyla hafta sonu tatilini geçirmek isteyen İstanbulluların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre köy, plajının yanı sıra yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, kuş gözlemi, bisiklet turu ve olta balıkçılığı aktiviteleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Çatalca’ya 35 kilometre mesafede bulunan ve Terkos Gölü’nün batı ucunda yer alan Ormanlı Köyü’ne ulaşmak için öncelikle yeni yapılan Saray Yolu’ndan Kestanelik Köyü’ne gitmek gerekiyor. Orman manzarası eşliğindeki asfalt yoldan geçilerek ulaşılan plaj, ilçe merkezine 35, köye ise 5 kilometre mesafede yer alıyor. İki kilometre uzunluğundaki plajın yer aldığı bölge, rüzgârlı havalarda yamaç paraşütü yapmak isteyenlere de olanak sağlıyor. Yamaç paraşütü tutkunları, yaz aylarında plaj üzerinde renkli görüntüler oluşturuyor.

KUŞ GÖZLEM KULESİ

Ormanlı Köyü’ne yapılabilecek diğer aktiviteler arasında doğa yürüyüşü, kuş gözlemi, bisiklet turu ve olta balıkçılığı yer alıyor. Balık çeşitliliği dolayısıyla balık- çıların gözde mekânları arasında bulunan Terkos Gölü, göçmen kuş popülasyonuna da ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Ormanlı Köyü’nde kuş gözlemcileri için kuş gözlem kuleleri bulunuyor.