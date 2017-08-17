Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarında 2 bin yıllık yeni lahitler bulundu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Minya Vilayeti’ndeki Al-Kamin al-Sahravi’deki kabristanda kazı çalışmalarında bulunan lahitlerin içeriğinde bu zamana kadar görülmemiş kil bileşenlerine rastlandı. Mısır Antika Bakanlığı keşfin “uzun zamandır en önemli mezarlık alanı” olduğunu söyledi. Kaya üzerine oyulmuş bir sütun vasıtasıyla ulaşılan mezarlardan birinde, insan suratını tasvir etmek üzere şekillendirilmiş olan 4 lahit bulundu. Diğerinde ise arkeologlar bir tanesi çocuk lahdi olan 6 lahit daha buldu. Kil bileşenlerinin MÖ 525’te 27. hanedana ait olduğu sanılıyor. Ploteme Krallığı zamanından kaldığı tahmin edilen lahitlerin gizeminin çözülmesi için çalışmaların devam edeceği açıklandı.

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