Avrupa zehirli yumurta skandalıyla çalkalanırken Belçika halkı, iddialara inat omlet keyfi yaptı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ülkenin Valon Bölgesi’ndeki Malmedy Kasabası’nda 10 bin yumurta ile dev bir omlet yapıldı. Gönüllü aşçılar tarafından dev bir tavanın içine soğan, pastırma katılarak hazırlanan omlet ziyafetine yağmurlu ve soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi katıldı. Dev tavadaki omlet dev tahta kaşıklarla hazırlandı ve çevredekilere ikram edildi. Son 22 yıldır geleneksel olarak yapılan omleti tatmak için etkinliğe 2 bin gurme katıldı.

dev omlet

omlet geleneği