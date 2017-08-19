AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün sabah saatlerinde kalbimizin sesine göre alacağımız kararlar son derece isabetli olabilir. Ailemize ve sevdiklerimize daha fazla önem verebiliriz. Keyif alacağımız ortamlarda bulunmak ve arkadaşlarla vakit geçirmek hoşumuza gidebilir. Eğer önemli birtakım işlerimiz söz konusu ise gün içinde bunları halledebiliriz. Akşam saatleri itibarıyla Ay boşlukta olacak. Bugünkü önemli kararlarımızı 20.54’ten sonra vermeye gayret edelim

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz ve aile olaylarınızda duygusal sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz. Hızlı ve biraz da fütursuz yapınızla gece saatlerinde özel hayatınıza gereken özeni göstermeniz gerekiyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenize karşı korumacı tavırlar içinde olacak ve ilişkilerinizi güzelleştireceksiniz. Kendinize ve ailenize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İşteki bazı oluşumlar kafanızı kurcalayabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular ön planda, akşam saatlerinde yakın çevrenizle iletişiminiz hızlanabilir. Kısa seyahatler söz konusu olacak. Arkadaşlarınızla olan duygusal paylaşımlarınızda tepkileriniz yüksek olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İstek ve beklentilerinize odaklanabilirsiniz. Kendiniz için harcamalarda bulunmak isteyeceksiniz. Maddi konularda hesabınızı iyi yapmanız gereken bir dönem olduğunu unutmayın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne isteksiz başlayabilirsiniz. Planlarınızı ön plana aldığınız bu dönem, ilişkilerinizi sağlam kurarsanız, karşılığını etkili bir biçimde alabilirsiniz. Seyahate dayalı işlerinizde sabırsızlık öne çıkabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli organizasyonlarda bulunabilirsiniz. Aile hayatınızda duygusal olarak kendinizi ifade etmekte zorlansanız bile sorumluluklarınızı bilerek yolunuzda ilerleyeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aktif bir güne merhaba diyorsunuz. İş alanlarınızda kuracağınız ilişkiler size yeni sorumluluklar yükleyebilir. Partnerinize yardım etmeniz gereken konularda duygusal olarak biraz zorlanabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorumluluklarınızla hareket etmeniz önemli. Enerjiniz yüksek olabilir. Dış ortamlar ve farklı yerlerde bulunmak ve ilişkiler içinde olmak sizi mutlu edecek, iş arkadaşlarınızla anlaşmazlıklara dikkat.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız ortamlarda yeni insanlardan destek görebilirsiniz. Seyahatler sizi mutlu edebilir. Eşinizin veya sevdiğiniz insanın parasal durumunda güzel gelişmeler oluşabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz kişiyle ilişkileriniz düşündüğünüzden daha yoğun olabilir. Ortaklaşa para konularına yoğunlaştığınız bu dönem, sevdiğiniz insanın hayatındaki gelişmeler sizi mutlu edecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beraber çalıştığınız insanlarla ilişkilerinizi iyi yönlendireceksiniz. Hislerinizin gücünden faydalanmalısınız. Yakın çevrenizle temas halindeyken duygularınızı kontrol etmeye çalışın.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanız meşgul olacak ama aşk hayatınızda güzel duygular içindesiniz. İşlerinizde sorumluluklarınız devrede olabilir. Parasal konularda kolay tepki vermeye açıksınız, riskli işlerden kaçının.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN