17. Uluslararası Marmara Sualtı Festivali 24-27 Ağustos’ta Caddebostan’da gerçekleştirilecek. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Türk Balıkadamlar Kulübü tarafından gerçekleştirilecek festivale ilişkin kulübün Kadıköy Caddebostan Sahili’ndeki binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Nezih Saruhanoğlu, etkinliği Marmara’da yaşanan kirliliğe dikkati çekmek, toplumu bu konuda duyarlılığa çağırmak, yer üstünde olduğu kadar su altında da büyük bir zenginliğe sahip olan Türkiye’nin tanıtımına destek vermek amacıyla düzenlediklerini söyledi. Saruhanoğlu, festival kapsamında Marmara Denizi’nde yapılan bir yarışma dalışı ile su altındaki yaşamın görüntüleneceğini ifade etti.

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