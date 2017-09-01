AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BAYRAMIN ikinci günü, aktif olan Mars-Uranüs olumlu etkileşimiyle yeni aktiviteler ve oluşumlar açısından son derece güzel bir gün olacak. Bugün, rutin işler bizi biraz sıkabilir. Bizi sınırlayan görevlerden ve sorumluluklardan kurtularak hareket edeceğiz. Bu durum, farklı konular için rahat davranmamızı sağlayacak ve gerekli gördüğümüzde çekinmeden risk almamıza neden olacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda şanslı etkileriniz olacak. Yaratıcılığa ve sanata dayalı işlerinizde kolay harekete geçebilirsiniz. Bugün, göz önünde olacağınız ortamlarda duygusal tavırlarınız devrede olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ilgili konularda eski oluşumlar gündeme gelebilir. İşlerinizi rahat organize etmek için uygun koşullar oluşabilir. Bugün, sevdiklerinizle irtibat halinde olmaya önem vereceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre konularında şanslı bir gün olacak. Geleceğe dair işleriniz için planlar yapabilirsiniz. Akrabalarınız veya kardeşlerinizle bir arada olacak, maddi konularda harcamalar yapacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda yeni oluşumlar için çok güzel etkiler altında olacaksınız. Her zamankinden farklı davranmak size kazandırabilir. Özel hayatınızda sevdiklerinizle birlikte keyfiniz yüksek olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılığınız yüksek olacak, hayata farklı gözlerle bakacaksınız. Girişimleriniz için gereken gücü ve farklı fırsatları yakalayacaksınız. Yapılması gerekenlere bu bayram el atabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşinizin veya sevdiğiniz insanın maddi konulara yaklaşımı sizi de heyecanlandıracak. Harcamalarınız artabilir. Özel hayatınızda veya çocuğunuzla olan paylaşımlarınızda ipin ucunu çok kaçırmayın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizde şans sizden yana gözüküyor. Her zamanki tavırlarınızdan farklı davranacak, yeni oluşumlar içinde yer alacaksınız. Özel hayatınızdaysa partnerinizle uyum içinde olacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi geliştirmek önem kazanıyor. Kafanızda oluşturacağınız planlar, bayram sonrasında işinize yarayabilir. Yakın çevrenizle irtibat halinde olacağınız bu bayram, sizin için çok keyifli geçecek.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlara bağlı işlerinizde, seyahat ve eğitim alanlarınızda farklı şanslara sahip olabilirsiniz. Günlük rutin işleriniz sizi tatmin etmeyebilir. Önemli değişimler için harekete geçebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile hayatınızın ortaklaşa harcamalarında yeni yöntemler ortaya çıkabilir. Günlük rutin işlerden sıkılabilir, sizi harekete geçirecek alanlara yönelebilirsiniz. Değişik fırsatlar işinize yarayabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla iletişiminizde yeni alanlar ön plana çıkacak. Ortaklaşa hareket etmekten mutluluk duyacaksınız. Kendi içinize dönüksünüz ve devamlı bir şeylerle uğraşma ihtiyacındasınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaptığınız işlerin karşılığını güzel bir şekilde alacaksınız. Oldukça yaratıcı, rahat ve keyifli geçecek olan günün tadını çıkarın. Akşam saatlerinde hareketli ve telaşlı koşturmalar söz konusu olabilir.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN