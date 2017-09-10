Her gün yeni bir restoran daha açılıyor. Etrafımdaki pek çok kişi, yeni açılan restoranları keşfetme derdinde. Herkesten önce ilk olarak deneyimlemenin peşindeler. Yetişmek için ciddi çaba harcamak gerekiyor. İşin doğrusu kendi adıma yeni restoran keşfetme serüveninde uzun süre önce havlu attım. Birbirini tekrarlayan, aynı vasatlıktaki mekânlarda ruhumu ve midemi karartmayı çoktan bıraktım. HT Pazar'dan Murat Bozok'un yazısı...

BİR SİRK VAR

Sosyal medyada ve basında yer alan mekân tavsiyelerine ise güvenim sıfır. Gerçekten sıfır. Gastronomi havuzumuz her yönüyle o kadar kurak ki, buralarda maalesef güzel çiçekler açmaz oldu. Bu sığlıkta eleştireni, yapanı, yiyeni el ele vermiş, körler sağırlar birbirini ağırlıyor. İnsanın artık midesi kaldırmıyor doğrusu. Türkiye’de sizi olumlu anlamda şaşırtan, yemeğinden servisine dört dörtlük bir yemeği en son ne zaman yediniz? Artık hepimiz nasıl olsa vasata alıştık. Ne koysalar önümüze, nasıl servis etseler yiyoruz. Hele bir de mekân afilli ise, medya da parlatmışsa, gelen misafirler de havalı ise, yemeğe ve servise pek de önem vermeye gerek kalmıyor. Ahlaksızlığın normal karşılandığı bir yerde, yeni arkadaşlar edinmek için koşturanlara benzetiyorum sektörü. İşini iyi yapanlar o kadar az sayıda ki, vasatlar cumhuriyetine mahkûm ediliyoruz. Aynı büyük grupların açtığı restoranları, aynı bilindik suratların parlatıp aynı insanların müşteri olarak gitmek için yarışmasına benzettiğim bir sirk var. Sirk, yazın o kasabada kuruluyor, kışın ise diğer kasabada.

TÜNEL UZUN AMA

Pırıl pırıl genç şefler ve vizyonu olan bireysel işletmeciler bu topraklarda azınlık haline geldi. Aynı şekilde gerçek anlamda iyi yemeğin peşinden koşan müşteriler de küçük bir grubu temsil ediyor. Yenilerinin ise günümüz koşullarında yeşermesi çok zor. Sistem maalesef işlemiyor ve bu bozuk sistemi eleştirmesi gerekenler ise bu kokuşmuşluktan besleniyor. Muazzam bir gastronomi mirasını, elbirliğiyle bitiriyoruz. Peki umut var mı? Gastronomi sevdalısı genç şefleri görüyorum. Karakterli, vizyonlu ve doğru bir şeyler yapmak isteyen yatırımcılarla karşılaşıyorum. İyi yemek için kilometrelerce yol yapan insanlar tanıyorum. Tünel uzun da olsa, sabır ve disiplinle gidilecek daha çok yol olsa da, sonunda ışığın olduğuna inanıyorum...