Yaşamayanlar dizisi ne zaman başlıyor? BluTV'de yayın hayatına başlayacak olan Yaşamayanlar'ın yayın tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yönetmenliğini Alphan Eşeli'nin, senaryosunu Şamil Yılmaz2ın kaleme aldığı, Türkiye'nin merakla beklediği vampir dizisi tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

YAŞAMAYANLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaşamayanlar dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. BluTV'de yayınlanacak olan Yaşamayanlar'ın yayın tarihi açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

Kadrosunda Kurt Seyit&Şura, Kiralık Aşk gibi fenomen dizilerden tanıdığımız Elçin Sangu; Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi dizilerinin ve şimdi de Can Feda filminin başrolü Kerem Bürsin; en son Hayat Şarkısı dizisiyle seyircilerin beğenisini toplayan Birkan Sokullu ve Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin dizilerinden tanıdığımız Selma Ergeç bulunuyor.

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Güzel oyuncu Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaöğretimi İstanbul'da tamamlayan Sangu, üniversite eğitimini ise Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra ise İstanbul'a dönmüş ve 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu olarak kazanmıştır.

Sangu, adını ilk kez 2010 yılındaki "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizisindeki 'Jale' karakteriyle duyurdu. Daha sonra ise, 2012'de 'Aşk Kaç Beden Giyer' adlı projede 'Nehir' karakterine hayat veren Sangu, o yıl bir kahve markasının da reklam yüzü oldu. Ünlü oyuncu 2013 yılında, 'Bir Aşk Hikayesi' dizisinin 'Eda'sını canlandırdı.

2014 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah ile 'Kurt Seyit ve Şura'da boy gösterdi. 'Güzide' karakterini canlandıran Sangu, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Güzel oyuncu, 'Kurt Seyit ve Şura'dan sonra Kadir Doğulu ile 'Sevdam Alabora' dizisinde rol aldı. Ancak bu proje, reytinglerinden dolayı 4. bölümden sonra ekranlara veda etti.

Sangu, 2015 yılında yayın hayatına başlayan 'Kiralık Aşk' dizisinde 'Defne' karakteriyle kariyerinin en büyük çıkışını yakaladı.