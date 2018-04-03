Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ÖSYM tarafından 1 Nisan'da uygulandı. Yabancı dil tazminaı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil seviyesini belirlemek için yapılan YDS'ye katılan adaylar, sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, 2018 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

2018 yılı YDS İlkbahar Dönemi sınavı 1 Nisan'da saat 10.15'te yapıldı ve 180 dakika sürdü. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2018 YDS sonuçları 26 Nisan'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

YDS DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecek.

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