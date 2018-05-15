Kayseri'nin Develi ilçesinde 39 yaşındaki Bülent Öztürk´ü bıçaklayıp, başına demir çubukla vurarak öldürdükten sonra cesedini elektrikli testere ile 7 parçaya bölüp, araziye attıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Öztürk'ün sevgilisi 26 yaşındaki G.B.'ye ve 28 yaşındaki arkadaşı Y.K.'ya 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 21 Mayıs'ta Develi ilçesi Harman Mahallesi Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. İşsiz Bülent Öztürk ile 2 yıldır birlikte olan tekstil işçisi G.B., iddiaya göre, iş arkadaşı Y.K. ile de ilişki yaşamaya başladı. G.B., Y.K.'ya Öztürk'ün kendisine senelerdir işkence yaptığını söyledi. Bunun üzerine G.B., bir akşam Öztürk'ü birlikte yaşadıkları eve davet etti, Y.K.'yı da aynı eve gizledi. Öztürk, iddaya göre, akşam kapıdan eve girdiği sırada G.B., elindeki demir çubukla Öztürk'ün başına vurdu. Saklandığı yerden çıkan Y.K. ise elindeki ekmek bıçağını Öztürk'e art arda sapladı. Kanlar içinde kalan Öztürk, yere yığılınca, G.B., boynuna ip geçirdiği Öztürk'ü boğarak, öldürdü.



G.B. ve Y.K., iddiaya göre, Öztürk'ün cesedini çuval ve çarşafla taşıyıp, evin çatı katına çıkardı. Burada elektrikli testereyle cesedi 7 parçaya ayıran iki sevgili, her bir parçayı siyah poşetlere koyup, Kayseri'den kiraladıkları otomobilin bagajına koyarak, boş bir araziye götürdü. Kayseri Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları ayrıntılı çalışma sonucu cinayetin şüphelisi olarak G.B. ve Y.K.´yı olayın meydana geldiği evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, öldürülen Bülent Öztürk'e ait kan örnekleri, ceset parçaları ve suç aleti olan kanlı elektrikli testere ele geçirildi. Gözaltına alınan G.B. ve Y.K., nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"PİŞMANIM, ADALETİNİZE GÜVENİYORUM"



3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Y.K.r duruşmasında G.B. ve Y.K. ile öldürülen Bülent Öztürk'ün 8 yakınının şikayetçi olarak hazır bulunduğu davada sanıklar haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi. G.B., "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Olayın buralara geleceğini düşünemedim. Pişmanım. Yüce adaletinize güveniyorum" dedi.



Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Y.K. ise "Önceki ifadelerim geçerlidir. Pişmanım" diye konuştu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanıklar, Y.K. ve G.B.'nu 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Duruşma salonunda hazır bulunan öldürülen Bülent Öztürk'ün annesi ve kardeşlerinin de aralarında olduğu 8 yakını mahkemenin açıklamasının ardından alkışlayarak, "Allah razı olsun" dedi.

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