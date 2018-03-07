Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinde geçtiğimiz hafta yayınlanan YSK personel alımı için beklenen gün geldi. Binlerce vatandaşın beklediği YSK 549 memur personel alımı için başvurular bugün itibarıyla başladı. Peki YSK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte YSK 549 memur personel alımı başvurusu ve detaylar...

YSK 549 MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

549 personelin alınacağı personel alımında, başvurular 7 Mart 2018 (bugün) başlayarak 16 Mart 2018 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan başvuru formu vesilesiyle yapacak. Elektronik ortamda eksiksiz ve doğru biçimde doldurulan başvuru formu, değerlendirmeye alınacaktır.

YSK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru işlemini sorunsuz bir şekilde yaparak tamamlayan adaylara sistem tarafından otomatik olarak başvuru kayıt numarası verilecek. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak,

- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

- 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

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