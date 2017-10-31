Zara ürünlerinde isyanın etiketi!

Zara'dan açlık sınırındaki maaşlarını bile alamayan işçiler giysilere yeni bir etiket basarak isyan etti. İşçiler, dünyanın en zengin dördüncü adamı olan marka sahibi Amancio Ortega'yı dünyaya şikayet etti.

Bravo hazır giyim fabrikasında yıllarca çalışıp Zara'da üretim yapan işçiler fabrikanın bir gecede boşaltılıp sahibinin kaçması üzerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

DÜNYAYA BÖYLE ŞİKAYET ETTİLER

3 aylık maaşlarını ve kıdem tazminatlarını alamayan işçiler, giysilere yeni bir etiket bastı. İşçiler, dünyanın en zengin dördüncü adamı olan marka sahibi Amancio Ortega'yı dünyaya böyle şikayet etti:

"Alacağınız ürünü ben yaptım. Ama paramı alamadım. Biz aldığınız ürünü üreten, Bravo fabrikasının işçileriyiz. Yıllarca Zara için üretim yaptık. Son üç aylık maaşlarımızı ve kıdem tazminatımızı almadan fabrika bir gecede kapandı. Lütfen Zara'ya söyleyin paramızı ödesin. İmza kampanyamıza change.org adresi üzerinden imza atarak ödemelerimizin yapılması konusunda bize destek olabilirsiniz. Ya da bu etiketin fotoğrafını çekerek #BravoİşçileriİçinAdalet hashtagi ile sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Biz Temiz Giysi Kampanyası olarak Zara, Next ve Mango’nun derhal işçilerin sesine kulak vererek alacakları ödemelerini talep ediyoruz.”