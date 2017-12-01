Zorlu Grubu'ndan nikelin tonunu 30 dolardan 11 bine çıkaracak yatırım

Bugün dünyadaki 90 çeşit madenin 77’si Türkiye’de mevcut. Ancak buna rağmen son 10 yılda ortalama her yıl maden ithalatına 11 milyar dolar kaynak ayrılıyor. Madeni cevher halinde çıkarmak da öyle büyük kazançlar sağlamıyor. Endüstriyel ürüne dönüşecek safhaya getirecek yatırımlar yapmak gerekiyor. Zorlu Grubu’na ait Meta Nikel’in Gördes’teki tesisleri de bu yolda ilerliyor. Türkiye’nin elektrikli otomobilini yapmak için yola çıkan 5 gruptan biri olan Zorlu Grubu, çıkardığı nikeli yüksek katma değerli ürüne dönüştürmek için çaba sarf ediyor. Bugün Londra Metal Borsası’nda nikelin fiyatı 11 bin dolar seviyelerinde. Cevher halinde çıkan nikelin tonu ise sadece 30 dolar. Zira 100 ton topraktan 2 ton nikel üretiliyor.

Türkiye’de rezervin 1 milyon ton olduğu tahmin edilirken dünyada toplam 178 milyon ton rezervin olduğu ifade ediliyor. Türkiye’nin yıllık kullanımı ise 3 bin 800 ton. Elbette en büyük tüketici Çin. Nikelin peşine son dönemde en çok düşen de elektrikli otomobil ve şarj üniteleri üreten Tesla’nın Türkiye’de sempati toplayan patronu Elon Musk. Gelelim Zorlu’nun işine. Zorlu 2007’de satın aldığı madende yaptığı yatırımlarla 30 dolarlık cevher satışından bin 800 dolarlık katma değerli ürün satışına geçmiş durumda. Nitekim dünyadaki 25 otoklav kazanından biri bu tesiste. Bu kazan çevreye zarar vermeden kapalı devre çalışıyor ve adeta nikeli damıtıyor. Şimdi hedef nikeli saf metale dönüştürmek. Yani 11 bin dolarlık dünya fiyatlarında satılacak maden haline getirmek.

ESKİŞEHİR’E YENİ YATIRIMLAR VAR

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Gördes’teki Meta Nikel’in teknolojisi ve proses yönetimi ile dünyadaki ilk 10 tesis içinde yer aldığını ve kuzey yarım kürede tek olduğunu belirterek, “İlk faz için 600 milyon dolar yatırım yaptık. 2015-2023 yıllarını kapsayan ikinci faz ile birlikte toplam yatırım 860 milyon dolara ulaşacak. Yatırımların sonunda şirketimizin 10 bin ton olan nikel metal kapasitesi 20 bin tona çıkacak. Bölgede yarattığımız ekosistem ile yaklaşık 5 bin kişiye istihdam imkânı doğacak. Nikelin katma değeri yüksek formalarının ihracatı ile cari açığın daraltılmasına katkı sağlayacağız. Meta şu an yıllık 120 milyon dolar ihracat yapıyor. Ayrıca Eskişehir’de rezerv geliştirme, Uşak’ta etüt çalışmamız var. Eskişehir’de yatırım planımız program dahilinde ilerliyor” dedi.

Dünyadaki 25 otoklav kazanından biri bu tesiste

30 BİN DOLARDA MADENİ ALDILAR

Londra Metal Borsası’nda nikelin fiyatı 11 bin 520 dolar civarında. Zorlu CEO’su Yüngül, 10 yıl önce madeni aldıklarında nikel fiyatının 30 bin doların üzerinde olduğunu belirtirken “Fiyatlar bugün 11 binlere indi ama önemli değil. Uzun vadeli bir yatırım bu. Ve önemi her geçen gün artacak bir iş yapıyoruz” dedi.

3D KARTUŞU ELEKTRİKLİ OTO PİLİ OLACAK

Ömer Yüngül, nikelin hayatın birçok alanında kullanıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Elektrikli otomobil ve bataryasında, rüzgâr türbinlerinde, uçak motorlarında, kimyada kısaca her alanda nikel var. Geleceğin araçları elektrikli otomobiller. Bu araçların kalbi batarya. Bataryanın kalbi de nikel. Elektrikli araç bataryalarında nikelin kullanım oranı yüzde 23. Elektrikli araç sayısı 10 yılda 10 kat artacak. Nikel tüketiminin de 2025’e kadar 5 kat artması bekleniyor. Yine 3D printer’larda metal dönemi hızlanacak. Bunda da nikel önemli bir yere sahip. Yani printer’ın kartuşu nikel olacak.” Dünya genelinde yıllık bazda nikel pazarının cirosu (lojistik, finansal işlemler, çelik ve alaşım üretim miktarları, kesme, şekil verme, paketleme, dağıtım gibi ilgili maliyet kalemleri eklemeleri hariç) yaklaşık 20 milyar dolar civarında.

KİLOSU 5 BİN DOLARLIK SKANDİYUM VAR

Zorlu Maden Grubu Başkanı Orhan Yılmaz, Gördes’teki rezervde nikelin oranının yüzde 2’ye yakın olduğunu belirterek, “Yani 100 ton topraktan 2 ton nikel elde ediyoruz. Ülke olarak bu konuda yeterli bilgi birikimimiz olmadığı için uzun yıllar yurt dışında ithal edilmek zorunda kalınan nikel ve kobalt, Mete Nikel yatırımı ile artık ithal edilmek zorunda kalmayacak. Öte yandan konsantre nikel üretimini, nikelin metal ve farklı formlarına dönüştürecek, skandiyum gibi nadir bulunan toprak elementlere yönelik Ar-Ge çalışmalarımızla katma değerli ürün çeşitliliğimizi de artıracağız. Bu madenin kilosu 5 bin dolar. Tonu 5 milyon dolar. Uçak gövdesinde kullanılıyor. Demir başta olmak üzere çıkardığımız cevherin içerisindeki tüm elementleri en verimli şekilde değerlendirerek tesisimizin ekonomik değerini yükselteceğiz” dedi.

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