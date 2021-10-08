1,5 yaşındaki Türk çocuğu, Japonya'da reklam yüzü oldu 0:00 / 0:00

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Türk bir baba ve Japon bir annenin çocuğu olarak Japonya’da dünyaya gelen Hayato Ersoy, henüz 1,5 yaşında olmasına rağmen birçok moda markasının reklam çekiminde ve dergilerde model olarak yer buldu.

ÇEKİMLERİN ARANAN YÜZÜ

2020 yılında dünyaya gelen Hayato, ilk profesyonel çekimini henüz 6 aylıkken yaptı. Başkent Tokyo'daki çocuk mankenlik ajansları sayesinde reklamların aranan ismi oldu.

Dünyaca ünlü Japon hazır giyim markalarının mankenliğini yapan minik Hayato, ülke genelinde faaliyet gösteren dergilerin de tanıtım yüzü oldu.

BABA ERSOY: MELEZ ÇOCUKLAR JAPONYA'DA İLGİ GÖRÜYOR

Oğlunun 1,5 yaşında bu denli popüler olmasına kendisinin de şaşırdığını belirten Burak Ersoy, melez çocukların Japonya’da büyük ilgi gördüğünü söyledi. Ersoy, "Tüm yabancı arkadaşlarım, çocuğum olursa model olabileceğini söylemişti ancak inanmamıştım. Hayato doğunca mankenlik ajanslarına kaydolduk. Gördüğümüz talep karşısında şaşkına döndük. Japonlar Hayato'nun gözlerinin çok büyük olduğunu düşünüyor ve bu Japonya’da özenilecek bir özellik. Sanıyorum ki bu sebeple ilgi gördü" ifadelerini kullandı.

"KOVİD-19 NEDENİYLE PEK ÇOK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİK"

Minik Hayato için tüm çekim taleplerine cevap veren anne Haruka Ersoy ise Kovid-19 nedeniyle birçok teklifi geri çevirmek zorunda kaldıklarını belriterek, "Tam ardı ardına çekim taleplerinin geldiği bir ortamda Kovid-19 salgını tehlikeli boyutlara ulaştı. Oğlumuza virüs bulaşır endişesiyle birçok ajans ve markanın teklifini geri çevirdik. Ancak salgının iyiye gitmesinin ardından talepleri yeniden değerlendireğiz. Hayato, ileride ünlü olsun diye bir beklentimiz yok. Sevdiği işi yapsın ve mutlu olsun istiyoruz" dedi.