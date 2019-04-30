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1 Mayıs İşçi Bayramı, Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlandı. Dünya'da ise ilk kez 1886'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlemesinin ardından, 1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. En güzel ve anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları ve sözleri haberimizde.