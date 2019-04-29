1 Mayıs tatil mi, 1 Mayıs İşçi Bayramı hangi güne denk geliyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu olud. Her yıl olduğu gibi yine bu yıl da dünya genelinde 1 Mayıs günü işçi bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki, 1 Mayıs işçi bayramı resmi tatil mi? Banka ve hastaneler açık olacak mı? İşte detaylar...

1 MAYIS TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 1 Mayıs ile ilgili detaylar, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasada yer alıyor. Kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmişti. Buna göre, 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile okullar kapalı olacak, kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

1 MAYIS 2019 YILINDA HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene Çarşamba gününe denk geliyor.

1 MAYIS'TA BANKALAR, PTT, ECZANE, HASTANE, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.