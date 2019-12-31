1 Ocak günü bankalar, eczane ve PTT açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yılbaşı günü işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için detaylar haberimizde...

1 OCAK ÇARŞAMBA PTT, KARGOLAR, BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatildir ve bu günde okullar kapanacak ve tüm kamu daireleri resmi izinli olacak. Bu nedenle 1 Ocak günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı zamanda 1 Ocak 2020 Çarşamba günü yapılacak olan EFT gibi işlemler de bir sonraki mesai gününde işleme koyulacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 2 Ocak Perşembe günü saat 08.00 itibarıyla gerçekleştirilebilecek.

HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak 2020 Çarşamba günü hastanelerin acil poliklinikleri ve nöbetçi eczaneler açık olacak.