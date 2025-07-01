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        Haberler Bilgi Gündem 1 TEMMUZ KAPALI METRO İSTASYONLARI 2025: Bugün hangi metro istasyonları kapalı? Füniküler Hattı, Şişhane ve Taksim metrosu kapalı mı, saat kaçta açılacak?

        Bugün kapalı olan metro istasyonları 1 Temmuz 2025: Füniküler Hattı, Taksim ve Şişhane metrosu kapalı mı, saat kaçta açılacak?

        F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar bugün bazı metro istasyonları kapalı olacak. Araçlar belirtilen duraklarda durmayarak seferlerine devam edecek. Metro İstanbul'dan gelen son dakika duyurusu sonrası ''Bugün hangi metro durakları kapalı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, bugün Füniküler Hattı, Şişhane ve Taksim metrosu kapalı mı, açık mı, saat kaçta açılacak? İşte 1 Temmuz kapalı metro istasyonları 2025...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 10:39 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:45
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        Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün kapalı olacak metro durakları hakkında bilgi verdi. Açıklamada, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ile Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında bazı istasyonların geçici olarak işletmeye kapatıldığı belirtildi. Metrolar ikinci bir duyuruya kadar belirtilen duraklarda durmadan yoluna devam edecek. Peki, bugün hangi metrolar kapalı? 1 Temmuz 2025 Salı Füniküler Hattı, Şişhane ve Taksim metrosu kapalı mı, neden kapatıldı, saat kaçta açılacak? İşte 1 Temmuz kapalı metro durakları!

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        BUGÜN HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPALI, FÜNİKÜLER HATTI, ŞİŞHANE VE TAKSİM METROSU KAPALI MI?

        Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığı bildirildi.

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        1 TEMMUZ 2025 KAPALI OLAN METROLAR

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.

        Buna göre, bugün ikinci bir duyuru gelene kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Taksim ve Şişhane istasyonları kapalı olacak ve füniküler hattı da işletmeye ara verecek.

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        FÜNİKÜLER HATTI, ŞİŞHANE VE TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

        Metro İstanbul'un açıklamasında Kabataş Füniküler Hattı ile Şişhane ve Taksim istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağı belirtildi.

        İstasyonların ne zaman açılacağı ile ilgili açıklama gelmesi hallinde haberimize eklenecektir.

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