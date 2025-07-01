1 TEMMUZ 2025 KAPALI OLAN METROLAR

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.

Buna göre, bugün ikinci bir duyuru gelene kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Taksim ve Şişhane istasyonları kapalı olacak ve füniküler hattı da işletmeye ara verecek.