1 Temmuz ne günü? Tarihte bugün neler yaşandı? Hangi ünlü isim doğdu ya da vefat etti? Vatandaşlar bugün 1 Temmuz için yaşanan önemli gelişmeleri merak ediyorlar. İşte 1 Temmuz ne günü? sorusunun cevabı...

1 TEMMUZ NE GÜNÜ?

Türkiye'de her yıl 1 Temmuz'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor.

KABOTAJ NE DEMEK?

Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, ulusal ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır.

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl Temmuz ayında yapılan bayramdır. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında 93 yıl önce kutlanmaya başlamıştır.

KABOTAJ BAYRAMI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'de 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Kanun, “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir.

Kanun nedeniyle her yıl 1 Temmuz günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır.

TARİHTE BUGÜN - 1 TEMMUZ

1527 - Dünyanın ilk ve en eski Protestan üniversitesi, Marburg Philipps Üniversitesi kuruldu.

1683 - Osmanlı Orduları'nın Viyana taarruzu başladı.

1736 - 23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet öldü; yerine I. Mahmud geçti.

1798 - Napolyon Mısır'ı işgal etti.

1839 - Padişah II. Mahmut öldü; yerine Sultan Abdülmecit geçti.

1867 - İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe girerek Kanada Konfederasyonu kuruldu. John A. Macdonald ilk Başbakan oldu.

1878 - Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere, geçici olarak Birleşik Krallık'a devredildi.

1881 - Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması, St. Stephen (New Brunswick) ve Calais (Maine) arasında yapıldı.

1903 - Fransa Bisiklet Turu ("Tour de France") ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı ve 6075 Frank ödülün de sahibi oldu.

1908 - SOS, Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olarak kabul edildi.

1911 - Kandilli Rasathanesi kuruldu.

1920 - Ankara'da subay yetiştirilmek üzere "Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" açıldı.

1921 - Çin Komünist Partisi kuruldu.

1925 - İlk piyango, Türk Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi.

1926 - Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen "Kabotaj Kanunu" yürürlüğe girdi.

1926 - Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Kanun, 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazırlandı.

1927 - İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenlerle karşılandı.

1929 - İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi.

1935 - Aydın demiryolu devletleştirildi.

1937 - Toprakkale, İskenderun, Fevzipaşa - Meydanıekber demiryolları devletleştirildi.

1946 - Elâzığ-Palu demiryolu açıldı.

1960 - Somali bağımsızlığını ilan etti.

1962 - Ruanda ve Burundi bağımsızlığını ilan etti.

1963 - ABD'nin posta kodu sistemi olan "ZIP Kodları" kullanılmaya başladı.

1966 - Kanada, ilk renkli televizyon yayınını gerekleştirdi.

1968 - Nükleer Silahları Sınırlandırma Anlaşması imzalandı.

1974 - Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron öldü; yerine eşi İsabel Peron geçti.

1979 - Sony, Walkman'i tanıttı.

1983 - Kuzey Kore Havayolları'na ait İlyuşin tipi bir yolcu uçağı, Gine-Bissau'nun dağlık bölgesine düştü: 23 kişi öldü.

1984 - TRT, televizyonda tamamen renkli yayına geçti.

1988 - Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi, Gorbaçov'un "Perestroyka" politikasını onayladı.

1987 - Manş Tüneli'inde inşaat çalışmaları başladı.

1991 - Varşova Paktı resmen dağıldı.

1992 - TRT-INT/Avrasya yayınları başladı.

1994 - 27 yıllık sürgünü sona eren FKÖ lideri Yaser Arafat, Filistin'e geri döndü.

1996 - Azerbaycan, İrlanda ve Tunus ile diplomatik ilişki kurdu.

1996 - Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başladı.

1996 - PNG görüntü formatının 1.0 versiyonu tamamlandı.

1997 - Çin, şehir-devlet Hong Kong'un egemenliğini 156 yıl aradan sonra Birleşik Krallık'tan geri aldı.

2002 - Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu.

2002 - Bir Rus yolcu uçağı ile Alman kargo uçağı, Güney Almanya'da Überlingen şehri üzerinde havada çarpıştı: 71 kişi öldü.

2003 - Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin barış zamanı idam cezasının kaldırılmasını öngören 6. protokolünü onayladı.

2004 - Horst Köhler, Almanya Cumhurbaşkanı oldu.

2006 - Çin, Tibet'i Çin'e bağlayan 5 bin 72 kilometrelik dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı.

2012 - İspanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

2013 - Hırvatistan, AB üyesi oldu.

DOĞUMLAR

1506 - II. Lajos, Macaristan ve Bohemya Kralı (ö. 1526)

1646 - Gottfried Wilhelm Leibniz, Alman matematikçi (ö. 1716)

1804 - George Sand, Fransız yazar (ö. 1876)

1862 - Besim Ömer Akalın, Türk tıp profesörü, bilim insanı, sivil toplum örgütçüsü ve Milletvekili (ö. 1940)

1873 - Alice Guy-Blaché, Fransız film yönetmeni ve yapımcısı (ö. 1968)

1879 - Léon Jouhaux, Fransız sosyalist sendika önderi (ö. 1954)

1899 - Charles Laughton, İngiliz oyuncu (ö. 1962)

1902 - William Wyler, Alman asıllı Amerikalı film yönetmeni (ö. 1981)

1916 - Abdülhakim İsmailov, Sovyetler Birliği (SSCB) Kızıl Ordu'sunun Hitler faşizmini yenilgiye uğratmasının simgesi olarak Berlin Parlamento Binası'na (Reichstag) Kızıl Bayrağı diken 3 askerden biri (ö. 2010) (bknz. Berlin Muharebesi)

1916 - Olivia de Havilland, İngiliz aktris

1923 - Nejat Devrim, Türk ressam (ö. 1995)

1926 - François-Régis Bastide, Fransız siyasetçi, edebiyatçı ve diplomat (ö. 1996)

1929 - Kamil Yazıcı, Türk sanayici ve iş adamı

1930 - Emin Cankurtaran, Türk iş adamı ve Fenerbahçe'nin eski Başkanlarından (ö. 2009)

1930 - Mustafa Akkad, Suriye asıllı Amerikalı film yönetmeni ve yapımcısı (ö. 2005)

1931 - Leslie Caron, Fransız aktris

1934 - Sydney Pollack, Amerikalı yönetmen, yapımcı ve oyuncu (ö. 2008)

1936 - Bekir Sıdkı Sezgin, Türk ses sanatkarı ve bestekar (ö. 1996)

1938 - Abdurrahman Kızılay, Türkmen müzisyen (ö. 2010)

1938 - Yalçın Küçük, Türk araştırmacı yazar, ekonomist ve siyaset bilimci

1939 - Karen Black, Amerikalı aktris (ö. 2013)

1939 - Suna Selen, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1940 - Cahit Zarifoğlu, Türk şair (ö. 1987)

1942 - Geneviève Bujold, Kanadalı aktris

1947 - Sami Hoştan, Türk Susurluk davası hükümlüsü ve Ergenekon davası sanığı (ö. 2015)

1952 - Dan Aykroyd, Amerikalı sinema oyuncusu

1953 - Lawrence Gonzi, Malta Başbakanı

1958 - Banu Alkan, Türk oyuncu ve şarkıcı

1961 - Carl Lewis, Amerikalı atlet

1961 - Diana Frances Spencer, Galler Prensesi (ö. 1997)

1966 - Aydın Uğurlular, Türk şarkıcı

1966 - Mahir Ünal, Türk akademisyen ve siyasetçi

1967 - Pamela Anderson, Kanadalı aktris ve manken

1970 - Deniz Seki, Türk şarkıcı

1971 - Julianne Nicholson, Amerikalı aktris

1975 - Tatyana Tomaşova, Rus atlet

1976 - Ruud van Nistelrooy, Hollandalı futbolcu

1977 - Liv Tyler, Amerikalı sinema oyuncusu

1982 - Anelia, Bulgar şarkıcı

1982 - Hilarie Burton, Amerikalı oyuncu

1983 - Halil Akkaş, Türk atlet

1983 - Sheilla Tavares de Castro, Brezilyalı voleybolcu

1984 - Donald Thomas, Bahamalı atlet

1991 - Serenay Sarıkaya, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1994 - Miha Zajc, Sloven futbolcu

1994 - Tich, İngiliz şarkıcı

ÖLÜMLER

1277 - Baybars, Mısır ve Suriye'de hüküm sürmüş Memluk Sultanı (d. 1223)

1736 - III. Ahmet, Osmanlı'nın 23. Padişahı (d. 1673)

1839 - II. Mahmut, Osmanlı'nın 30. Padişahı (d. 1785)

1860 - Charles Goodyear, Amerikalı mucit (d. 1800)

1876 - Mikhail Bakunin, Rus anarşist (d. 1814)

1884 - Allan Pinkerton, Amerikalı özel dedektif (d. 1819)

1896 - Harriet Beecher Stowe, Amerikalı yazar (d. 1811)

1904 - Şemseddin Sami, Arnavut asıllı Osmanlı dil bilimci ve roman yazarı (d. 1850)

1925 - Erik Satie, Fransız besteci (d. 1866)

1950 - Eliel Saarinen, Finlandiya kökenli Amerikalı mimar (d. 1873)

1951 - Tadeusz Borowski, Polonyalı yazar (d. 1922)

1955 - Adnan Adıvar, Türk bilim ve siyaset adamı (d. 1881)

1963 - Fuat Umay, Türk siyasetçi (ö. 1885)

1974 - Juan Perón, Arjantin Devlet Başkanı (d. 1895)

1981 - Marcel Breuer, Amerikalı mimar ve tasarımcı (d. 1902)

1983 - Sabri Ülgener, Türk iktisat profesörü ve toplum bilimci (d. 1911)

1991 - Michael Landon, Amerikalı yönetmen, yapımcı ve oyuncu (d. 1936)

1992 - Franco Cristaldi, İtalyan film yapımcısı (d. 1924)

1996 - Margaux Hemingway, Amerikalı aktris (d. 1954)

1997 - Robert Mitchum, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1917)

1999 - Edward Dmytryk, Amerikalı yönetmen (d. 1908)

1999 - Sylvia Sidney, Amerikalı aktris (d. 1910)

2000 - Walter Matthau, Amerikalı oyuncu (d. 1920)

2000 - Zeyyat Selimoğlu, Türk yazar ve çevirmen (d. 1922)

2003 - Herbie Mann, Amerikalı caz flütçüsü (d. 1930)

2004 - Marlon Brando, Amerikalı oyuncu (d. 1924)

2005 - Luther Vandross, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve prodüktör (d. 1951)

2009 - Karl Malden, Amerikalı oyuncu (d. 1912)