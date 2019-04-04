Tatil, İmparator Akihito'nun tahtı oğluna bırakacağı 30 Nisan'dan üç gün önce 27 Nisan'da başlıyor. Yeni dönem 1 Mayıs'ta başlarken, tatil de 6 Mayıs'ta sona eriyor.

Japonya'da İmparator Akihito'nun tahttan çekilmesiyle 1 Mayıs'ta başlayacak yeni dönemi kutlamak için ilan edilen 10 günlük tatil, çalışma disiplinleriyle bilinen Japonları korkuttu, pek çok Japon bu uzun tatilde ne yapacağını bilmediğini söylüyor.

Pek çok Japon 10 günlük bu tatil süresini nasıl kullanacağını bilmediğini belirtirken, tatile çıkmaya istekli olanlar da turistik yerlerin aşırı kalabalık olabileceğinden endişe ediyor. Asahi gazetesinin yaptığı bir ankete göre, Japonların yüzde 45'i tatilden memnun olmadığını söylüyor.

Günlük ya da saat başına ücret karşılığı çalışanlar, tatil süresinde gelir kaybına uğramaktan korkarken, çocuk sahibi olanlar da bu süre zarfında çocuklarını nasıl oyalayacaklarını sorguluyor.

ALTIN HAFTA

Japonya'da her imparator değişikliğinde yeni bir dönemin başladığı varsayılıyor.

Japon parlamentosu geçen aralık ayında yeni dönemi kutlamak için 'Altın Hafta' ilan etmişti. 'Altın Hafta' tabiri birkaç tatil içeren dönem için kullanılıyor.

Japonya'da kendi isteğiyle tahttan inmeye hazırlanan İmparator Akihito'nun 30 Nisan'da gerçekleşecek taht teslimi öncesi, ülkede imparator değişimiyle birlikte başlayacak yeni dönemin adı resmen açıklanmıştı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da imparatorun siyasi bir gücü olmamasına rağmen, yeni imparatorla birlikte başlayacak olan dönem, ülkedeki günlük hayat için büyük önem taşıyor. Birçok alanda gerçekleşecek değişime kolay ayak uydurulabilmesi için, yeni dönemin adının bir ay öncesinden kamuoyuna açıklandığı ifade ediliyor. Yeni dönemin adı olacak olan 'Reiwa', ehliyet, sağlık sigortası kartları ve takvimler de dahil olmak üzere pek çok resmi belgede kullanılacak.