Kartal yuvasına korkusuzca tırmandı... Yavrusunu görüntüledi

İHA'nın haberine göre bu zamana kadar çok sayıda yaralı hayvanı kurtaran Sargın nadir türleri de kayıt altına alıyor.

Yılan kartalının yuvasına tırmanarak yuvanın içinde bulunan yavrularını görüntüleyen ve burada yavru kartalı inceleyen İbrahim Sargın, "Uzun yıllardır aradığım bir türdü. Uluabat Gölü'ndeki yılanlarla besleniyor. Ben de yuvasını bulup tırmanarak yavrusunu görüntülemeyi başardım" dedi.

YILAN KARTALI HAKKINDA BİLGİLER

Yılan kartalı oldukça uzun ve geniş kanatlı, açık renkli, iri bir yırtıcıdır. Genellikle yılan ve diğer sürüngenlerle beslendiği için kendisine bu isim verilmiştir. Alt tarafındaki lekeleri gençken seyrek ve soluk renkte iken; erişkinliğe doğru koyulaşmaya ve yoğunlaşmaya başlar. Orta Asya, Asya, Pakistan, Hindistan ve bazı Endonezya adalarında yayılış gösterirler. Açık ve ekili araziler, kıraç, taşlık ve çalılık bölgeler ile kurak bölgeler yaşam alanlarıdır ancak yuvalarını ağaçlara yaparlar.