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Kocasıyla birlikte hemen mesaja cevap verip köpeğin hastane masraflarını karşılamak istediğini söyledi, ancak köpeği veterinere götürecek kimse olmadığı için paranın bir işe yaramayacağını söyleyen bir cevap aldı. Darya bu yanıtın aldından köpeği sahiplendi ve ona elinden geldiğinde güzel bir hayat sundu.