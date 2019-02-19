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Darya Pushkareva, Moskova'da film ve fotoğrafçılık üzerine çalışan ve alanında tanınan bir kişiydi. Hayatı restoran ziyaretleri, sayısız toplantılar, pahalı giysiler, havalı cihazlar, lüks geziler ve tabii ki işlerle doluydu. Ancak genç kadın her zaman farklı bir hayat yaşamak istedi.
Daria çocukken gelecekte barınağı işletmek istediğini söylerdi. Ancak köpeklerden aslında çok korkuyordu. Sokakta köpek gördüğünde yolunu dahi değiştirirdi.
Darya'nın korkusu yanına yaklaşan bir köpekle birlikte geçti. Daha sonra barınaklara gönüllü olarak yardım etmeye başladı.
Bir keresinde sosyal medyada, gözleri görmeyen bir köpeğin veterinere gidebilmesi için 200 dolara ihtiyaç olduğunu söyleyen bir ilana denk geldi.
Kocasıyla birlikte hemen mesaja cevap verip köpeğin hastane masraflarını karşılamak istediğini söyledi, ancak köpeği veterinere götürecek kimse olmadığı için paranın bir işe yaramayacağını söyleyen bir cevap aldı. Darya bu yanıtın aldından köpeği sahiplendi ve ona elinden geldiğinde güzel bir hayat sundu.
Bu olayın ardından, bir şekilde Darya'nın karşısına çıkan köpekler çoğaldı. Bazıları doğrudan evine geldi ve bazıları işte ortaya çıktı.
Darya'nın karşısına çıkan 7. köpek hayatının dönüm noktası oldu. Uzmanlar beyin hasarı olduğu için saldırgan olan köpeğin uyutulmasını istedi. Ancak genç kadın buna anlam veremedi.
Hasta köpeğini diğerleriyle bir arada tutamayacağını anlayınca şehir dışında daha geniş bir evde yaşamak için arayışa geçti.
Darya, kocası ve köpekleri 2 ev değiştirdi ancak köpekleri sürekli havlayıp komşuları rahatsız edince, hayvansever aile yaşadıkları köye çok uzak olmayan bir orman arazisi bulup oraya taşındı.
Orman ev inşa eden Darya ve kocasının şimdilerde 100'den fazla köpeği var. Sıcak bir evde yaşıyorlar. Köpekler her gün et ve balık yiyor ve devasa arazide koşup oynamanın keyfini çıkarıyor.
Bazıları kemiklerinin hasar görmüş olmasından dolayı yürüteç kullanıyor ve bazıları da çok yaşlı oldukları için gün boyu kaloriferin yanında uyumayı tercih ediyor.
Darya ve kocası hala evin ihtiyaçlarını karşılamak için kilometrelerce yol yürüyor, duş almak için arkadaşlarının evlerini kullanıyor.
Çift, maddi imkanlarının sınırlı olmasına rağmen köpeklerinin rahat bir hayat sürmesi için canla başla çalışıyor.
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