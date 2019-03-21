İngiltere'de, Canlı Etkinlikler Derneği, bakım evlerinde kalanlar için başlattığı 'dilek' kampanyasıyla yaşlılara, "Tek bir dilek hakkın olsa ne isterdin?' sorusu yöneltip şimdiye kadar gerçekleştirmeyi çok isteyip yapamadıkları şeyleri hayata geçiriyor. Ancak, Stokeleigh Bakım Evi'nde kalan 104 yaşındaki Brokenbrow isimli kadından gelen dilek, dernek çalışanlarını hem şaşırttı hem de güldürdü.

"BİR KERE TUTUKLAYIN" RİCASI

BBC'de yer alan habere göre emekli olmadan önce sekreter olarak çalışan Brokenbrow, şimdiye kadar kanun dışı hiçbir şey yapmadığını ancak hayatında bir kere tutuklanmak istediğini söyledi.

TUTUKLANINCA ÇOK MUTLU OLDU

Bunun üzerine harekete geçen bölge ekipleri, yaşlı kadının dileğini yerine getirdiler. Polis aracıyla bakım evine gelen polisler, Brokenbrow'e kelepçe taktıktan sonra onu ekip arabasına alarak karakola götürdüler. Dileği yerine getirilirken polislerle birlikte fotoğraf çektiren Brokenbrow'in mutlu olduğu görüldü.