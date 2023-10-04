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        Haberler Dünya 104 yaşında dünyanın en yaşlı paraşütçüsü olabilir

        104 yaşındaki Hoffner, dünyanın en yaşlı paraşütçüsü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilir

        104 yaşındaki Dorothy Hoffner, yakında dünyanın en yaşlı paraşütçüsü olarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:31
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        Chicago'da yaşayan 104 yaşındaki Dorothy Hoffner, yürütecini yerde bırakıp Kuzey Illinois'de paraşütle atlayan en yaşlı kişi olarak Guinenes Rekorlar Kitabı'na adını yazdırabilir.

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        Dorothy Hoffner, Pazar günü Chicago'nun yaklaşık 140 kilometre güneybatısında gerçekleştirdiği paraşüt ile iniş yaptıktan sonra onu bekleyen kalabalığa "Yaş sadece bir sayıdan ibarettir" dedi.

         

         

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        Mayıs 2022'de İsveç'ten 103 yaşındaki Linnéa Ingegärd Larsson Guinness Rekorları Kitabı'na en yaşlı paraşütçü olarak ismini yazdırmıştı.

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        Bugünlerde ise 104 yaşındaki Hoffner, atlayışını bir rekor olarak Guinness Dünya Rekorları'na yazdırmak için çalışıyor.

         

         

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        Hoffner ilk kez paraşütle 100 yaşındayken atladı. 

         

         

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        Hoffner, pazar günkü atlayışından sonra "Harika, orası harikaydı. Her şey çok keyifliydi, harikaydı, daha iyi olamazdı." açıklamasında bulundu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Dorothy Hoffner
        #Guinness rekorlar kitabı
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