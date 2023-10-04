104 yaşındaki Hoffner, dünyanın en yaşlı paraşütçüsü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilir
104 yaşındaki Dorothy Hoffner, yakında dünyanın en yaşlı paraşütçüsü olarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırabilir
Chicago'da yaşayan 104 yaşındaki Dorothy Hoffner, yürütecini yerde bırakıp Kuzey Illinois'de paraşütle atlayan en yaşlı kişi olarak Guinenes Rekorlar Kitabı'na adını yazdırabilir.
Dorothy Hoffner, Pazar günü Chicago'nun yaklaşık 140 kilometre güneybatısında gerçekleştirdiği paraşüt ile iniş yaptıktan sonra onu bekleyen kalabalığa "Yaş sadece bir sayıdan ibarettir" dedi.
Mayıs 2022'de İsveç'ten 103 yaşındaki Linnéa Ingegärd Larsson Guinness Rekorları Kitabı'na en yaşlı paraşütçü olarak ismini yazdırmıştı.
Bugünlerde ise 104 yaşındaki Hoffner, atlayışını bir rekor olarak Guinness Dünya Rekorları'na yazdırmak için çalışıyor.
Hoffner ilk kez paraşütle 100 yaşındayken atladı.
Hoffner, pazar günkü atlayışından sonra "Harika, orası harikaydı. Her şey çok keyifliydi, harikaydı, daha iyi olamazdı." açıklamasında bulundu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.