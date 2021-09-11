11 Eylül 2001 tarihinde 19 terörist aynı saatlerde kalkış yapan 4 yolcu uçağını kaçırdı.

İlk uçak, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine çarptı. 17 dakika sonra ikinci uçak güney kuleyi hedef aldı. 30 bin kişinin çalıştığı ikiz kuleler önce yanmaya başladı, sonra çöküşe geçti. 2 saat içinde o görkemli kulelerden geriye yaklaşık 2 milyon tonluk bir enkaz kaldı.

Bu sırada üçüncü uçak ABD Savunma Bakanlığı karargahı Pentagon'a çarptı. Hedefinde Kongre olan dördüncü uçak, Pensilvanya'da boş bir araziye düştü. Görüntüleri canlı yayında izleyen dünya şoktaydı. ABD tarihinin en büyük terör saldırısında 2 bin 976 kişi hayatını kaybetti. 6 bini aşkın insan yaralandı. Ülke ekonomisinin uğradığı zarar 120 Milyar Dolar'ın üzerinde, yani yaklaşık 900 milyar Türk Lirası'ydı.

Aslında o gün, yalnızca ABD'nin değil modern dünya tarihinin de dönüm noktalarından biri oldu. Ve dünyanın hafızasında derin bir iz bıraktı.